Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина

В ходе технической экспертизы навигационной системы одного из украинских дронов, сбитых 29 декабря в Новгородской области, удалось извлечь файл с полетным заданием и его расшифровка показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции президента Владимира Путина, сообщает Минобороны.
«Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», — добавили в ведомстве.
Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, рассказал в конце декабря глава МИД Сергей Лавров. По его словам, для атаки Киев использовал 91 беспилотник, все они были уничтожены, данных о пострадавших и ущерб от падения обломков не поступало.
Материал дополняется.