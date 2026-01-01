Популярные темы
Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина

В ходе технической экспертизы навигационной системы одного из украинских дронов, сбитых 29 декабря в Новгородской области, удалось извлечь файл с полетным заданием и его расшифровка показала, что конечной целью атаки беспилотников был один из объектов на территории резиденции президента Владимира Путина, сообщает Минобороны.

Источник: РБК

«Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», — добавили в ведомстве.

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, рассказал в конце декабря глава МИД Сергей Лавров. По его словам, для атаки Киев использовал 91 беспилотник, все они были уничтожены, данных о пострадавших и ущерб от падения обломков не поступало.

Материал дополняется.