Эксперты расшифровали файл из дрона, летевшего на резиденцию Путина

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать дронами резиденцию Путина, рассказал в конце декабря глава МИД Сергей Лавров. По его словам, для атаки Киев использовал 91 беспилотник, все они были уничтожены, данных о пострадавших и ущерб от падения обломков не поступало.