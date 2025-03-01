Эксперты рассказали, что такое правило 24 часов и чем оно полезно для отношений

В этой ситуации настоящим спасением может стать так называемое правило 24 часов: когда вы совершенно осознанно берете паузу, даете себе сутки на осмысление своих эмоций, прежде чем реагировать на какой-то триггер — событие или разговор. Правило 24 часов может работать как кнопка перезагрузки для отношений, оно дает вам обоим время на то, чтобы не рубить наотмашь, а успокоиться, взять себя в руки и подойти к разрешению конфликта с ясной головой, с сочувствием и пониманием.