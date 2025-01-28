Эксперты Psychology Today раскрыли, как понять свои желания и жить свою лучшую жизнь

Создание мысленного образа своей идеальной жизни — это больше, чем просто постановка целей. Речь идет о проектировании будущего, которое ощущается как только ваше и больше ничье. Речь идет о том, чтобы сделать шаг назад, поразмыслить о том, что для вас действительно важно, и сказать: это жизнь, которую я хочу, и я готов ее создать.