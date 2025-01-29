Эксперты Psychology Today перечислили 4 признака того, что вы знаете своего партнера слишком хорошо

Однако, как бы нелогично это ни звучало, не стоит подходить к партнеру слишком близко, не оставляя между вами никакой дистанции, никакого пространства для тайны. Когда вы знаете человека слишком хорошо, вы начинаете воспринимать его шаблонно, стереотипно, перестаете видеть и ценить его индивидуальность, уникальность его личности. Вам кажется, что он перед вами весь — как раскрытая книга, и вы в любой момент можете предсказать, что он скажет, как отреагирует, как себя поведет.