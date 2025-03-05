Эксперты перечислили 4 признака того, что отношения зашли в тупик

У вас есть ощущение, что вы застряли в отношениях, которые перестали развиваться, начали действовать вам на нервы и вообще высасывают из вас все силы? Если вы чувствуете, что вместо того, чтобы жить полной жизнью и быть счастливым, вы, скорее, привычно скучаете, страдаете и терпите, то пришло время всерьез задуматься о будущем — оставаться в тупиковом союзе из-за страха перед одиночеством, чувства вины или просто по инерции означает совершить преступление по отношению к самому себе. Правильные отношения будут заряжать вас энергией, а не истощать.