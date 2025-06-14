Эксперты: сбои «Железного купола», признание Палестины под вопросом, парад военных в День Рождения Трампа

Путин призвал к дипломатии: пойдут ли на это США в конфликте Израиля и Ирана
На фоне беспрецедентного обострения между Ираном и Израилем президент России Владимир Путин сделал важный дипломатический акцент. В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он подчеркнул необходимость урегулирования вокруг иранской ядерной программы исключительно мирным путем. Москва, оставаясь союзником Тегерана, одновременно демонстрирует готовность быть посредником и сдерживающим фактором.
Призыв к дипломатии — это и сигнал Вашингтону: Россия готова участвовать в стабилизации региона, но на своих условиях. В условиях, когда США делают ставку на силовое давление и изоляцию Ирана, такой подход может обострить конкуренцию не только за влияние на Ближнем Востоке, но и за контроль над глобальной архитектурой безопасности. Часть экспертов утверждает, что позицию России по дипломатическому урегулированию разделяет и Китай. Тран пообещал военный ответ базам США. Беспилотная и не только индустрия Ирана в большой степени зависима от КНР, а Пекин вряд ли захочет рисковать нефтью из Ирана. Об этом пишет и политик Олег Царев:
«Китай явно не заинтересован в том, чтобы поставки иранской нефти подорожали или прекратились. Вопрос лишь в том, насколько далеко он готов зайти в своём недовольстве — ограничится ли дипломатическими заявлениями или перейдёт к активным действиям. Если перейдет к активным действиям, то это будет конец Израиля».
Осудил агрессивные действия Израиля с Западом и президент Венесуэлы Мадуро:
«Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон продолжают поддерживать Гитлера 21-го века, представленного Нетаньяху».
Проблемы «Железнлого купола»
Массированный ракетный обстрел со стороны Ирана продемонстрировал, что даже многоуровневая система противовоздушной обороны Израиля — включающая «Железный купол» и другие системы — не всесильна. Несколько ракет достигли цели, нанеся ущерб инфраструктуре.
Это событие стало предметом анализа и в России. Эксперты задаются вопросом: если западные ПВО не справились с ударами иранских ракет средней дальности, что они смогут противопоставить аналогам перспективнных российских систем типа «Орешник»? Масштабные пуски, применение ложных целей и насыщение системы обороны противника — именно так и предполагается применять подобные российские комплексы. Пример Ирана может стать своеобразной репетицией для более серьезных конфликтов. Военный обозреватель Александр Артамонов считает, что прорыв «Железного купола» может привести к обмену ядерными ударами:
«По косвенным данным, у Ирана уже сейчас вполне может быть ядерное оружие, есть средства доставки. Удар может быть нанесен по центру Тель-Авива. Упование на США может сослужить очень злую шутку».
Политолог Андрей Манойло считает, что основная цель Израиля в нынешнем конфликте — избежать суда за Газу:
«Что касается Израиля, там, в принципе, все понятно. Нетаньяху очень нужна маленькая, победоносная Ближневосточная война».
Морская пехота США задерживает протестующих в Лос-Анджелесе
США столкнулись с очередной волной внутренних протестов, охвативших крупные города. Однако впервые за десятилетия к разгону демонстрантов в Лос-Анджелесе привлекли подразделения морской пехоты. По данным агентств, уже произведены первые задержания активистов.
Этот шаг воспринимается многими как опасный прецедент: вместо гражданских структур на улицы выводятся военные. Внутриполитическая напряженность в стране возрастает. Подобные меры говорят о кризисе легитимности и о попытке силового подавления, а не диалога в американском обществе. Публицист и аналитик Руслан Карманов напомнил, что сегодня в США еще и парад в честь дня рождения Трампа:
«Кстати в США сегодня ещё и парад имени дня рождения Трампа, и массовые беспорядки запланированы. Это на фоне происходящего на Востоке, да. По классике идут — сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить».
Конференция ООН по признанию Палестины отложена
Организация Объединенных Наций перенесла запланированную конференцию по признанию Палестины, сославшись на резкое ухудшение обстановки в регионе. Вопрос, который долго готовился дипломатически, оказался заморожен на фоне обмена ударами между Тегераном и Тель-Авивом.
Некоторые участники обвиняют организаторов в капитуляции перед силой: ведь именно сейчас, по их мнению, международное сообщество должно было дать сигнал в поддержку двустороннего диалога. Отсрочка воспринимается как тактическая победа Израиля и удар по имиджу ООН как нейтральной площадки. Признание Палестины снова отложено на неопределённое время, а надежды на двухгосударственное решение постепенно меркнут.
Россия стремится вернуть себе роль арбитра, США — демонстрируют внутреннюю нестабильность, а глобальные институты, вроде ООН, отступают под давлением обстоятельств.