Эксперты: сбои «Железного купола», признание Палестины под вопросом, парад военных в День Рождения Трампа

Призыв к дипломатии — это и сигнал Вашингтону: Россия готова участвовать в стабилизации региона, но на своих условиях. В условиях, когда США делают ставку на силовое давление и изоляцию Ирана, такой подход может обострить конкуренцию не только за влияние на Ближнем Востоке, но и за контроль над глобальной архитектурой безопасности. Часть экспертов утверждает, что позицию России по дипломатическому урегулированию разделяет и Китай. Тран пообещал военный ответ базам США. Беспилотная и не только индустрия Ирана в большой степени зависима от КНР, а Пекин вряд ли захочет рисковать нефтью из Ирана. Об этом пишет и политик Олег Царев:



«Китай явно не заинтересован в том, чтобы поставки иранской нефти подорожали или прекратились. Вопрос лишь в том, насколько далеко он готов зайти в своём недовольстве — ограничится ли дипломатическими заявлениями или перейдёт к активным действиям. Если перейдет к активным действиям, то это будет конец Израиля».