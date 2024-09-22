Эксперты предупреждают: осенние аллергены могут быть опаснее весенних

Осень — время естественного снижения иммунитета. Иммунная система осенью намного острее реагирует на пищевые аллергены, а из-за неблагоприятной погоды и начала сезона простуд сил бороться у неё нет. Поэтому любой «запрещенный» продукт — молоко, орехи, цитрусовые — могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Кроме того, осенью многие люди занимаются домашней заготовками компотов и солений, а это тоже серьезная угроза для аллергика. Ведь многие консерванты и пищевые добавки являются сильными аллергенами. Эти вещества вместе с едой попадают не только на слизистую желудка, но и в кровь, что приводит к комплексным проблемам. В результате возникает тошнота, вздутие живота, общее расстройство пищеварения.