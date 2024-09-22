Эксперты предупреждают: осенние аллергены могут быть опаснее весенних

Многие люди считают, что для аллергиков самое опасное время года — весна, когда цветет большинство растений. Однако врачи предупреждают, что сейчас их подстерегает ничуть не меньшие угрозы. «МК» выяснил, какие аллергены доставляют неприятности в осенний период.
Плесень — главный осенний аллерген
Опавшие листья быстро гниют и создают отличные условия для размножения различных бактерий и грибов. Кроме того, осенняя сырость создает благоприятный микроклимат внутри помещений для образования одного из самых опасных аллергенов — черной плесени.
С воздухом споры плесени попадают в наши дыхательные пути и начинают там активно размножаться. Избавиться от них крайне сложно, например, с помощью простого полоскания горла и промывания носа их не уничтожить. Споры плесени выделяют токсичные вещества, из-за чего может начаться сильная головная боль, похожая на спазм, или аллергическая реакция в виде насморка и кашля. А самое тяжелое осложнение, к которому способен привести контакт с чёрной плесенью, — бронхиальная астма. Особенно она опасна для маленьких детей.
Цветение амброзии
Другим распространенным осенним аллергеном являются травы и сорняки. Большинство из которых начинает цвести в конце лета, а заканчивает в октябре, что тоже увеличивает риск развития аллергии. В это время года цветут не только сорняки, но и благородные садовые растения — астры, гортензии, розы, бархатцы. Однако все, что цветет осенью, может вызвать аллергию, поэтому лучше не ставить букеты дома, а во время работы в саду лучше надевать маску.
Еще на фоне аллергии на пыльцу может возникнуть непредсказуемая реакция на некоторые пищевые продукты: в том числе на яблоки, груши, морковь и орехи. Дело в том, что эти продукты содержат белок, очень похожий на белки, содержащиеся в пыльце.
Квартирная пыль
Книжные полки, ковры с длинным ворсом, большие мягкие игрушки — все это источники пыли и ареол обитания пылевых клещей, которые активизируются с началом отопительного сезона, когда в квартирах становится тепло и комфортно. Уничтожить этих возбудителей сложно, ведь человеческому глазу они не заметны, что приводит к очень серьезным проблемам.
Домашняя пыль вызывает не только характерные симптомы аллергии, как кашель и хрипы, но также может способствовать развитию хронических легочных болезней.
Пищевые аллергены
Осень — время естественного снижения иммунитета. Иммунная система осенью намного острее реагирует на пищевые аллергены, а из-за неблагоприятной погоды и начала сезона простуд сил бороться у неё нет. Поэтому любой «запрещенный» продукт — молоко, орехи, цитрусовые — могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Кроме того, осенью многие люди занимаются домашней заготовками компотов и солений, а это тоже серьезная угроза для аллергика. Ведь многие консерванты и пищевые добавки являются сильными аллергенами. Эти вещества вместе с едой попадают не только на слизистую желудка, но и в кровь, что приводит к комплексным проблемам. В результате возникает тошнота, вздутие живота, общее расстройство пищеварения.
Как защититься от осенней аллергии?
Прежде всего пациент должен прекратить контакт с аллергеном, на который у него возникла реакция. А определить, что вызвало те или иные симптомы, может только врач с учетом скрининговых проб. Для лечения обычно применяют антигистаминные и противоотечные препараты, в сложных случаях врачи назначают кортикостероиды, которые выдают в аптеке строго по рецепту.
А вот уделять внимание профилактике можно самостоятельно. Например, осень следует заранее побеспокоиться об укреплении иммунитета. Также стоит строже следить за рационом питания, не повредит и курс витаминотерапии.
Чтобы избежать реакции на пыльцу, гулять лучше в дождь, если же у вас аллергия на плесень, то избегайте долго находиться в это время года в парке, лесу, а все работы в саду проводите только в солнечную погоду.