Эксперты предупредили об опасности ароматических свечей для здоровья

Использование ароматических свечей может негативно влиять на качество воздуха в помещении и наносить вред здоровью, показало исследование ученых из Университетского колледжа Корка и Университета Голуэя, сообщает Daily Mail.
При горении эти свечи выделяют токсичные газы, в частности — диоксид серы, угарный газ, оксиды азота и летучие органические соединения (ЛОС). Эти вещества способны вызывать кашель, чихание, раздражение глаз и способствовать обострению астмы. В долгосрочной перспективе они могут стать причиной повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и хронического бронхита.
Особое внимание ученые уделили загрязняющим частицам размером менее 2,5 микрометров (они так и называются — PM2,5). При горении ароматических свечей концентрация таких частиц может в 15 раз превышать нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
PM2,5 — это невидимые человеческому глазу частицы сажи в воздухе, которые попадают в кровь и оседают глубоко в легких. Эти частицы также выделяются двигателями транспортных средств, при сжигании древесины и во время курения.
Ученые отмечают, что при горении ароматической свечи выделяется формальдегид, который может раздражать дыхательные пути. А ароматические палочки выделяют в четыре раза больше твердых частиц, чем сигареты.
Специалисты также обратили внимание на то, что производители ароматических свечей часто скрывают состав своих изделий. На упаковках указывается лишь 10% ингредиентов, и это осложняет понимание того, какие химические вещества попадают в воздух при горении. Американские и европейские эксперты подтверждают, что даже свечи из натуральных ингредиентов могут выделять опасные соединения.
Ассоциация пульмонологов из США подтверждает, что ароматические свечи могут быть источником опасных веществ, таких как бензол, фталаты и формальдегид, которые способны вызывать рак. Они также напомнили, что загрязняющие вещества отражаются не только на легких: они могут снижать когнитивные функции и приводить к генетическим мутациям.
При этом исследования показывают, что при горении свечи выделяются химические вещества в настолько малых количествах, что концентрация не представляет никакой опасности для человека.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вреде ароматических свечей. «При горении свечей выделяется большое количество мелких частиц, которые преимущественно состоят из солей, такие частицы растворяются в воде и могут легко выводиться организмом. Содержание сажи в частицах низкое, намного ниже, чем в выхлопных газах дизельных двигателей. Тяжелые металлы не обнаружены», — подчеркнули в ведомстве. Ароматические свечи не представляют риска для здоровья потребителя, даже если зажигать 100 свечей одновременно. И все же лучше не увлекаться и подолгу не находиться в помещении.