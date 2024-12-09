Эксперты предупредили об опасности ароматических свечей для здоровья

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о вреде ароматических свечей. «При горении свечей выделяется большое количество мелких частиц, которые преимущественно состоят из солей, такие частицы растворяются в воде и могут легко выводиться организмом. Содержание сажи в частицах низкое, намного ниже, чем в выхлопных газах дизельных двигателей. Тяжелые металлы не обнаружены», — подчеркнули в ведомстве. Ароматические свечи не представляют риска для здоровья потребителя, даже если зажигать 100 свечей одновременно. И все же лучше не увлекаться и подолгу не находиться в помещении.