Эксперты предложили ограничить продажу детского шампанского

В своем Telergram-канале он подчеркнул, что продажа детского шампанского может восприниматься как «нормализация алкоголя в сознании детей». Даже если в напитке нет алкоголя, его название и оформление могут ассоциироваться со спиртным, что, по словам спикера парламента, является проблемой. Также власти хотят ограничить продажу безалкогольного пива.
«Здесь не должно быть полумер. Важно использовать комплексный подход в решении этого вопроса», — написал Жестянников.
Он отметил, что детский омбудсмен региона Ольга Смирнова призывает запрещать не просто продажу этих напитков, а производство.
По словам Жестянникова, предложение поддержал врач-психиатр высшей категории Юрий Афанасьев.
«С точки зрения психологии, дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и подобные продукты могут создавать у них ложное представление о том, что алкоголь — это что-то безобидное и веселое. Таким образом, мы настраиваем наших детей с детства на то, что алкоголь — это норма», — резюмировал спикер парламента.
Ранее Вологодское Законодательное собрание ограничило розничную продажу алкоголя, сократив часы торговли до двух часов в день по будням. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.