Эксперты предложили ограничить продажу детского шампанского

В своем Telergram-канале он подчеркнул, что продажа детского шампанского может восприниматься как «нормализация алкоголя в сознании детей». Даже если в напитке нет алкоголя, его название и оформление могут ассоциироваться со спиртным, что, по словам спикера парламента, является проблемой. Также власти хотят ограничить продажу безалкогольного пива.