Эксперты прокомментировали запрет депутатов кормить бездомных животных

«Во-первых, нужно организовать цивилизованную регистрацию собак, потому что сейчас любой может взять собаку, а потом выбросить ее на улицу. Так нельзя. Кроме того, по аналогии с правами необходимо, чтобы каждый, кто берет собаку, прошел соответствующие курсы, можно это организовать через Госуслуги, например. Владельцы собак должны знать о том, как ухаживать за животными, какие у них особенности, как правильно кормить, и какие у них могут быть болезни. Также владельцы животных должны нести ответственность. Например, если ты выбросил животное на улицу, то должен нести ответственность, если твоя собака напала на кого-то, то также хозяин должен нести ответственность, вплоть до уголовной, если пострадавший погибнет. А насчет того, кормить или не кормить бездомных, — это вообще смешная история», — заключил депутат.