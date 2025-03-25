Эксперты прокомментировали запрет депутатов кормить бездомных животных

Запрет кормить бездомных животных
Члены рабочей группы Государственной Думы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными выступили с инициативой о запрете кормления бездомных животных в местах, которые определят региональные власти.
Кроме того, депутаты предложили разрешить усыплять животное, причинившее вред или создающее подобную угрозу для человека, его имущества, а также других животных. Также парламентарии призывают отлавливать всех бездомных животных, владельцев животных обязать регистрировать питомцев и в случае пропажи животного сообщить об этом в течение трех дней.
Напомним, в последнее время в России участились случаи нападения собак на людей, включая детей. На этом фоне от депутатов, а также общественных деятелей звучат разные предложения по борьбе с подобным явлением.
В начале марта в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о защите граждан от бездомных собак. Документом предлагалось дополнить действующий закон нормой о праве регионов самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах. Также предлагалось наделить субъекты РФ правом принимать иные меры для защиты граждан от нападений со стороны бездомных животных.
О том, следует ли запрещать прикорм бездомных животных, и поможет ли эта мера решить проблему нападения собак на людей, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
«Дешевый пиар»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов раскритиковал предложение своих коллег по нижней палате парламента, назвал данную инициативу «дешевым пиаром».
«Я считаю, что это дешевый пиар, потому что проблему нужно решать системно, а не эпизодическими запретами. На самом деле проблема носит системный характер, она гораздо глубже. Мы сейчас переживаем так называемый переходный период. Раньше, когда я еще был депутатом регионального парламента, когда поднимался вопрос о принятии закона о собаках и кошках, такого человека поднимали на смех, говоря: “Что у нас других проблем, как собаками и кошками заниматься?”. Но сейчас это стало острой проблемой. Раньше проблема ухода за домашними животными никак не решалась, а сейчас, когда наступил критический момент, появились те, кто пиарятся на этом вопросе», — сказал Тумусов.
«Во-первых, нужно организовать цивилизованную регистрацию собак, потому что сейчас любой может взять собаку, а потом выбросить ее на улицу. Так нельзя. Кроме того, по аналогии с правами необходимо, чтобы каждый, кто берет собаку, прошел соответствующие курсы, можно это организовать через Госуслуги, например. Владельцы собак должны знать о том, как ухаживать за животными, какие у них особенности, как правильно кормить, и какие у них могут быть болезни. Также владельцы животных должны нести ответственность. Например, если ты выбросил животное на улицу, то должен нести ответственность, если твоя собака напала на кого-то, то также хозяин должен нести ответственность, вплоть до уголовной, если пострадавший погибнет. А насчет того, кормить или не кормить бездомных, — это вообще смешная история», — заключил депутат.
«Нужно спросить у родителей, чьих детей разорвали собаки»
По мнению главы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова, в стране необходимо развивать культуру обращения с домашними животными. Он считает, что животные становятся бездомными по вине человека.
«Прежде чем что-то предлагать, нужно спросить у родителей, чьих детей разорвали собаки, что они думают. На территории, которую курирует наш комитет, были случаи нападения собак в Забайкалье, Якутии и других регионах. В данном случае должна быть сформирована культура содержания и ухода за питомцами, а не так, чтобы собаки выросли и бегают табунами. Бывало даже в Москве, когда я выходил на утреннюю пробежку, несколько животных бегут за мной, про отдаленные территории я молчу. Я лично общался с родителями, у которых погибли дети, после такого общения все сразу становится на место», — пояснил Харитонов.
«Наименьшее из зол»
Кинолог Яна Орлова поддержала идею о запрете прикорма бездомных собак и кошек. Она считает данный метод наиболее гуманным из всех возможных мер по сдерживанию численности бездомных животных.
«Любые меры, которые предпринимаются для регулирования численности бездомных животных, всегда некоторой частью общества воспринимаются критически. Это происходит отчасти из-за того, что всегда найдутся люди, чья сентиментальность перевешивает рациональную составляющую. Но если посмотреть на эту ситуацию здраво, холодно и цинично, мы должны понимать, что, когда мы создаем условия для более яркого территориального поведения, то есть животные кормятся на какой-то конкретной территории, особенно если они одичавшие, эти животные начнут приносить обществу проблемы. И тогда нам уже придется регулировать их численность иными методами. Я бы сказала, запрет прикармливать животных — это наименьшее из зол», — считает Орлова.
«Это будет очень хорошим подспорьем для дальнейшего регулирования численности бродячих собак на длительном отрезке, который через пять лет даст сокращение численности бездомных животных», — заключила эксперт.