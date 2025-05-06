Эксперты: почему переговорщик Турция претендует на Крым и что будет с выборами в Румынии

Трамп высоко оценил предложение о перемирии ко Дню Победы
Трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы и анонсированное Россией в мае, — это большой шаг с учетом того, с чего пришлось начать урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«Президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж большим, но на самом деле это многое, если бы вы знали, с чего мы начинали», — сказал Трамп.
Напомним, на прошлой неделе Путин объявил о перемирии, которое будет действовать с 8 по 10 мая. На этот период Российская армия останавливает боевые действия.
В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский отверг данную инициативу российской стороны, а также добавил, что украинское руководство не может гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут в Москву для участия в параде на 9 Мая.
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что американский лидер не особо стремится к миру.
«Слишком вяло высказался. А надо бы прямо сказать: перемирие на День Победы — это хорошо и, если Зеленский его не принимает, значит, он не хочет мира», — написал Марков в своем телеграм-канале.
Эксперт добавил, что на сегодняшний день американский президент прилагает минимальные усилия для урегулирования конфликта.
«Трамп слишком мало делает для мира на Украине. Делает, мы это ценим. Но мало», — отметил политолог.
Военная операция Израиля и США против Йемена
Военно-воздушными силами США и Израиля нанесена серия ударов по порту и городу Ходейда, расположенному в западной части Йемена. Об этом пишет Al Jazeera.
Целью американской и израильской авиации был бетонный завод, который используется для поддержки военной промышленности хуситского правительства, захватившего власть на части территории страны в 2014 году. Всего ВВС сбросили порядка 50 бомб.
По данным телеканала Al Masirah, в результате авиаударов погибли два мирных жителя, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
За день до этого хуситы запустили ракету в сторону Израиля, которая взорвалась в Тель-Авиве. Тогда пострадали восемь израильтян. Кроме того, сторонники движения «Ансар Аллах» блокируют проход израильских судов через Красное море и Аденский залив. Также хуситы регулярно обстреливают израильские корабли, из-за чего сократилось морское движение по Суэцкому каналу.
Хуситами именуют членов шиитского движения «Ансар Аллах», которое подняло восстание и захватило власть в стране. В настоящее время они контролируют западную часть Йемена.
Кандидат-трампист в Румынии против помощи Украине
Одержавший победу в первом туре президентских выборов в Румынии кандидат от ультраправой националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион высказался против оказания военной помощи Украине. По его мнению, как можно скорее необходимо достичь прекращения боевых действий.
«Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа», — сказал Симион.
Главный конкурент Симиона, мэр Бухареста Никушор Дан, поддерживает проукраинскую политику. Поэтому в случае его избрания президентом возможно продолжение проукраинского и антироссийского курса.
Напомним, по итогам первого тура выборов за Симиона проголосовало более 40% избирателей, Дан заручился поддержкой почти 21% румын. Второй тур пройдет 18 мая. Сейчас политологи гадают, посмеют ли власти Бухареста устроить повторное политическое аутодафе со снятием с выборов неугодного оппонента.
Швеция гонит украинцев за деньги
Шведские власти поддержали инициативу по увеличению выплат беженцам с Украины ради того, чтобы они покинули территорию королевства. Сумма может вырасти с 900 евро до 32 тысяч евро, пишет Euronews.
«Мы копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочел бы вернуться в свою страну, и по разным причинам считает, что не может построить в Швеции хорошую для себя жизнь», — сказал премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
Глава шведского правительства признал, что выплата 900 евро не сподвигла беженцев уехать из королевства.
Уточняется, что новая мера может вступить в силу уже со следующего года.
Стоит отметить, что Швеция далеко не единственная страна в Европе, которая желает отъезда украинцев. Аналогичная ситуация наблюдается и в Польше, где недовольство беженцами достигло пика. Об этом пишет TVP Info.
Эрдогана привлекают к переговорам по Украине, что султан захочет взамен
Президент США Дональд Трамп намерен привлечь своего турецкого визави Реджепа Тайипа Эрдогана к процессу урегулирования конфликта на Украине.
«У меня только что был очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, касающийся многих тем, включая войну с Россией/Украиной. В любом случае я с нетерпением жду совместной работы с президентом Эрдоганом над тем, чтобы эта нелепая, но смертоносная война между Россией и Украиной закончилась — сейчас!» — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Политолог Юрий Светов уверен, что Эрдоган преследует собственные цели, пытаясь участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Анкара считает Крым сферой своего влияния и не против его присоединить.
«Турция сама в той или иной степени претендует на Крым. Поэтому Анкара подогревает различные лояльные себе силы, включая “Меджлис крымско-татарского народа”* (признан экстремистским и запрещен в РФ), которые всегда опирались на поддержку Турции. Турция мечтала о Крыме всегда. Эрдоган все время твердит о воссоздании Османской империи, процветании тюркского мира», — сказал Светов.
Также турецкий лидер нуждается в поддержке извне на фоне протестов, захлестнувших страну, уверен эксперт.
«Не будем забывать о проблемах в самой Турции. У него весьма серьезные проблемы с оппозицией, протесты, которые никуда не ушли. Он ищет опору, ему нужны внешние силы, которые его поддержат, и он пытается найти такую опору в президенте Трампе», — заключил политолог.