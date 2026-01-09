Адвокат и психолог рассказали, почему Долина не отдает ключи

Срыв сроков
Как заявила Светлана Свириденко, адвокат покупательницы Полины Лурье, очередная попытка передачи квартиры в Хамовниках провалилась: народная артистка Лариса Долина не явилась на встречу, а ее представитель не имел юридических полномочий, чтобы подписать акт приема-передачи и отдать ключи.
Адвокат певицы Мария Пухова придерживается иной версии. По ее словам, жилье было полностью готово к передаче еще 5 января, а перенос сроков и отказ от подписания исходили от самой Лурье, которая якобы сослалась на формальное несоответствие дат в документах. Сейчас Долина находится в отъезде и вернется в Москву не раньше 20 января. Из-за этого завершающий этап сделки откладывается как минимум на 11 дней. Полина Лурье, не имея на руках подписанного акта, до сих пор не может перевезти в квартиру свои вещи, хотя приобрела ее еще в июне 2024 года.
Юридическая тяжба вокруг элитной недвижимости длится уже больше года. Изначально Лариса Долина продала апартаменты Полине Лурье, но вскоре обвинила покупательницу в мошенничестве, отказавшись освобождать жилье. Первоначально суды трех инстанций встали на сторону певицы, вернув ей собственность. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд РФ отменил все предыдущие решения, окончательно подтвердив законные права Лурье на квартиру. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о ее принудительном выселении.
Несмотря на это, процесс застопорился. Долина несколько раз переносила сроки освобождения жилья, сначала на 3, затем на 5 января. Ее вещи были вывезены, однако юридическая передача прав так и не состоялась. Лурье настаивает на личном присутствии певицы при подписании акта, отказываясь принимать ключи от неуполномоченных представителей.
Сейчас сторона покупательницы рассматривает возможность нового обращения к судебным приставам для принудительного исполнения решения о выселении. По некоторым данным, Долина не появлялась в квартире с 31 декабря.
Юридические последствия
Адвокат Сергей Жорин, комментируя поведение Ларисы Долиной с юридической точки зрения, высказал версию, что певица может намеренно затягивать и усложнять передачу квартиры из личных мотивов.
«Возможно, у нее появилась личная неприязнь к оппонентам, и она хочет добавить ложку дегтя в их бочку меда, — предположил юрист — Видимо, она не может смириться с тем, что проиграла дело, поэтому пытается хоть как-то, но, что называется, создать проблемы».
Отвечая на вопрос о законности передачи ключей через представителя, адвокат выделил ключевое условие: такие действия действительно возможны, если эти полномочия прописаны в доверенности.
Я предполагаю, что сторона покупательницы проверила доверенность представителя и обнаружила, что таких полномочий в доверенности нет. Поэтому совершенно обоснованно было принято решение не вступать в взаимоотношения с человеком, который не полномочен, — пояснил Жорин.
Он отметил, что в конфликте такого накала необходимо безукоризненное соблюдение формальностей. «Учитывая весь бэкграунд, нужно действовать максимально законно, в строгом соответствии с каждой точкой и запятой», — считает адвокат.
Жорин также предупредил о серьезных последствиях дальнейшего затягивания. Помимо возможности взыскания убытков с Долиной, судебные приставы в рамках исполнительного производства могут применить целый спектр мер — от штрафов и запрета на выезд до возбуждения уголовного дела за умышленное неисполнение решения суда. «Играть с этим всем очень опасно», — подытожил эксперт.
Психология потери
Клинический психолог Дарья Яушева предположила, что за действиями Долиной может стоять сложное психологическое состояние, вызванное пережитым стрессом и травлей. «Мошенничество с квартирой может стать причиной довольно глубокого и серьезного внутреннего конфликта, это вторжение в личное пространство, подрыв доверия миру», — отметила она.
По словам эксперта, после такой травмы любое действие, связанное с квартирой, может реактивировать болезненные переживания. «Передача ключей и подписание акта уже не просто юридические формальности. Это символический акт прощания, признания поражения и потери. Психика может сопротивляться, пытаясь отсрочить болезненный момент», — пояснила она. Помимо этого, может иметь место «бессознательная попытка сохранить контроль над ситуацией: “пока ключи у меня, я что-то решаю”».
Яушева подчеркнула, что публичная травля создает отдельную и очень серьезную травму, формируя «ощущение преследования миром, недоверия окружающим». В совокупности это приводит к синергетическому эффекту, истощающему ресурсы для адекватного решения.
Может возникнуть тревожная установка: окружающие настроены враждебно. Как результат, любое юридическое действие со стороны оппонента может интерпретироваться как атака, — добавила психолог. — Возможно, для Долиной встреча с Лурье может представляться как самый болезненный шаг — личная встреча с «противником», которому она «проиграла».
Однако, по словам Яушевой, физическое дистанцирование не решает проблему: «Квартира и судебные тяжбы могут продолжать занимать огромное место в мыслях, но в формате бесплодных переживаний, а не активного решения».
Таким образом, психолог пришла к выводу, что ситуация, скорее всего, является «не просто упрямством или неисполнением судебного решения, а сложным клубком посттравматических реакций». Ситуация с мошенничеством, по ее мнению, наслоилась на травму публичного падения, и передача ключей в таком контексте «может быть психологически равноценна повторному переживанию травмы».