Адвокат и психолог рассказали, почему Долина не отдает ключи

Адвокат певицы Мария Пухова придерживается иной версии. По ее словам, жилье было полностью готово к передаче еще 5 января, а перенос сроков и отказ от подписания исходили от самой Лурье, которая якобы сослалась на формальное несоответствие дат в документах. Сейчас Долина находится в отъезде и вернется в Москву не раньше 20 января. Из-за этого завершающий этап сделки откладывается как минимум на 11 дней. Полина Лурье, не имея на руках подписанного акта, до сих пор не может перевезти в квартиру свои вещи, хотя приобрела ее еще в июне 2024 года.