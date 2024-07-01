Эксперты перечислили самые умные породы собак

Умнейшими собаками, по словам экспертов, являются пудели. В силу своей хорошей памяти на команды, именно этих собак чаще всего берут на выступления в цирк. Не уступают им и доберманы, однако для их дрессировки требуется специальная подготовка, передает Life.ru.