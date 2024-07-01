Эксперты перечислили самые умные породы собак

По мнению кинологов, немецкая овчарка и пастушья собака шелти легко поддаются дрессировке, обладают хорошей памятью и умеют анализировать информацию. Такими же сообразительными являются бордер-коли, которые умеют адаптироваться в разных условиях.
Умнейшими собаками, по словам экспертов, являются пудели. В силу своей хорошей памяти на команды, именно этих собак чаще всего берут на выступления в цирк. Не уступают им и доберманы, однако для их дрессировки требуется специальная подготовка, передает Life.ru.
Многие люди привыкли воспринимать кошек как верных друзей, с которыми приятно провести уютный вечер дома. Однако для других миниатюрные представители семейства кошачьих являются символом статуса. Эксперты составили рейтинг из четырех самых дорогих пород когтистых питомцев.
Эксперты также сформировали топ из семи самых умных животных. К их числу относятся как птицы, так и жители водных глубин.