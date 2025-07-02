Эксперты перечислили самые популярные мошеннические схемы в июле

До этого мошенники придумали схему обмана с использованием оплаты через фейковую страницу Системы быстрых платежей (СБП). Схему заметили после блокировки фейковых сервисов «Наш платеж» и «Росплатеж». В качестве приманки мошенники используют легенды об оплате «налога на выигрыш»: жертву убеждают, что она выиграла денежный приз и ей якобы надо оплатить специальный налог, чтобы «получить выигрыш». Поверивший в легенду переходит в банковское приложение, оплачивает нечто по QR-коду, надеясь на приз. Для переводов преступники используют действующую региональную платежную систему, позволяющую проводить операции как внутри страны, так и за рубежом. Это усложняет отслеживание мошеннических транзакций.