Эксперты перечислили самые популярные мошеннические схемы в июле

Наиболее актуальными мошенническими схемами в июле станут фальшивое благоустройство дворов, поддельные билеты на фестивали, фейковые страховки для путешествий, а также обман с поступлением в вуз или колледж, сообщили «РИА Новости» эксперты платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Эксперты отметили, что мошенники активно используют сезонные поводы, чтобы обмануть доверчивых граждан. Например, под видом благоустройства дворов они собирают деньги на несуществующие проекты, подделывают билеты на популярные фестивали и концерты, а также маскируются под сотрудников «Госуслуг», чтобы похитить персональные данные.
«Абитуриентам обещают “гарантированное поступление” за взятку, а в жару навязывают сомнительный ремонт кондиционеров. Добавьте к этому фиктивные фитнес-абонементы, “бесплатные” экскурсии с принудительными покупками и поддельные страховки для путешествий — и картина мошеннического лета становится пугающе ясной», — добавили собеседники агентства.
Набирает популярность схема с фальшивым благоустройством: мошенники создают поддельные чаты, публикуют сообщения о «срочном» сборе денег на благоустройство дома или двора. Как только средства собраны, злоумышленники удаляют чаты и исчезают.
Для схем с фейковыми билетами на фестивали или концерты злоумышленники создают сайты, внешне похожие на официальные. Поддельные билеты также могут продавать в различных мессенджерах и соцсетях. Наиболее популярный предлог — продажа VIP-прохода на концерт или доставка билетов за доплату.
Помимо этого, злоумышленники пытаются заманить доверчивых граждан низкими ценами и агрессивной рекламой фейковых страховок. Доверчивой жертве выдают полис от несуществующей страховой компании и затем игнорируют все жалобы и просьбы.
Эксперты платформы «Мошеловка» рекомендуют быть внимательными, не скидывать деньги непроверенным подрядчикам и не вестись на дешевые предложения.
Ранее стало известно о другой популярной схеме: мошенники предлагают потенциальным жертвам провести вечер за совместным просмотром фильма на специальной интернет-платформе. Для этого они присылают поддельную ссылку, по которой предлагается оплатить подписку. По данным экспертов компании F6, с помощью данной схемы одна из скам-групп с начала 2025 года обманула более 40 российских пользователей, у них в общей сложности похитили 343 тыс. руб.
До этого мошенники придумали схему обмана с использованием оплаты через фейковую страницу Системы быстрых платежей (СБП). Схему заметили после блокировки фейковых сервисов «Наш платеж» и «Росплатеж». В качестве приманки мошенники используют легенды об оплате «налога на выигрыш»: жертву убеждают, что она выиграла денежный приз и ей якобы надо оплатить специальный налог, чтобы «получить выигрыш». Поверивший в легенду переходит в банковское приложение, оплачивает нечто по QR-коду, надеясь на приз. Для переводов преступники используют действующую региональную платежную систему, позволяющую проводить операции как внутри страны, так и за рубежом. Это усложняет отслеживание мошеннических транзакций.