Эксперты перечислили, какие профессии подойдут для подработки 14-летним

Специально для ВФокусе Mail HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян рассказал о трудоустройстве 14-летних детей.
Условия для подработки подросткам в 2025 году
Ранее в Госдуме предложили привлекать подростков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни по направлению службы занятости в летний период. Предлагается предоставить работодателям возможность привлекать к труду несовершеннолетних, работающих в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, в выходные дни. Если законопроект будет принят, для несовершеннолетних сохранятся сокращенные часы работы: до 14 лет — до 4 часов, 14−15 лет — до 5 часов, 16−18 лет — до 7 часов.
«Это более дешевая рабочая сила. Произойдет насыщение рынка серых воротничков, это, например, курьеры — вот такими специалистами, что приведёт к геометрическому падению цен. И люди, которые приходили из квалифицированных отраслей — учёные, инженеры, уйдут оттуда обратно “к себе”. У ребят раньше будет развиваться трудовая дисциплина. Из плюсов еще — выведение потока вот этих серых рабочих в белую зону и увеличение поступления налогов», — отметил Мурадян.
Эксперт обратил внимание, что закон соразмерно предусматривает нормы рабочего времени для несовершеннолетних. Однако, из-за ограничения количества часов, подросток не будет считаться полноценным работником. И при приеме на работу таких сотрудников на предприятия зачастую организуют внеочередные проверки. Для того, чтобы устроиться на работу, согласия родителей будет достаточно. В случае, если есть опекун или родители в разводе, понадобится более емкий пакет документов, содержащий до 10 справок.
Какие профессии получат 14-летние
Мурадян пояснил, что подростки смогут работать в том числе, курьерами, менеджерами по работе с клиентами, промт-инженерами и копирайтерами, операторами колл-центра и SMM-специалистами.
«У нас в стране есть некий такой прицел на то, чтобы создать бесшовный карьерный трек молодежи. <…> Это (ранняя трудовая деятельность — прим. ред.) будет достаточно удобно учитываться и встраиваться в общую концепцию молодежной политики. То есть, ребята с 14 лет начинают работать, там кто-то в студенческие отряды идет, кто-то там стажируется, готовится к экзаменам. И этот ранний опыт работы поможет им лучше присмотреться к прикладной работе и понять, интересно ли это им вообще», — заключил эксперт.