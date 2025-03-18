Эксперты перечислили, какие профессии подойдут для подработки 14-летним

«У нас в стране есть некий такой прицел на то, чтобы создать бесшовный карьерный трек молодежи. <…> Это (ранняя трудовая деятельность — прим. ред.) будет достаточно удобно учитываться и встраиваться в общую концепцию молодежной политики. То есть, ребята с 14 лет начинают работать, там кто-то в студенческие отряды идет, кто-то там стажируется, готовится к экзаменам. И этот ранний опыт работы поможет им лучше присмотреться к прикладной работе и понять, интересно ли это им вообще», — заключил эксперт.