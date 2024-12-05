Эксперты перечислили 5 признаков того, что отношения функциональны, но лишены любви

Если у вас есть ощущение, что вы с партнером просто плывете по течению и играете те роли, которые требует от вас жизнь, и это единственное, что вас держит вместе, то вы, скорее всего, находитесь в функциональных, но лишенных любви отношениях. Вот пять признаков, которые могут помочь вам определить, так ли это: