Эксперты Parents назвали 11 причин, почему возникает спутанность сознания

Иногда не стоит копать слишком глубоко — просто проанализируйте свой список дел на день. Не много ли вы на себя берете? Если вам бесконечно приходится решать уйму задач и молниеносно переключаться между ними, с концентрацией внимания скоро возникнут проблемы. Так что и тут важно уметь давать себе передышку и расслабляться.