Эксперты Parents назвали 11 причин, почему возникает спутанность сознания

Про спутанность сознания стали говорить все больше во время пандемии новой коронавирусной инфекции — врачи заметили, что у пациентов, перенесших болезнь, возникают трудности с концентрацией, а когнитивные способности в целом ухудшаются. Но что, если ковид здесь не при чем? Вот, что еще может спровоцировать спутанность сознания.
1. Заражение плесенью
Какие у вас шансы заразиться спорами плесени, никто определенно не скажет, однако это возможно где угодно — дома, на работе, в общественном бассейне. Плесень производит микротоксины, которые остаются в организме продолжительное время. Они же отвечают за перепады настроения, проблемы с оперативной и долгосрочной памятью и концентрацией.
2. Расстройство ЖКТ
Желудочно-кишечный тракт и мозг связаны — доказано, что здоровый микробиом кишечника снижает риск возникновения болезни Альцгеймера и депрессии. А вот дисбаланс способен спровоцировать не только запор, но и затуманенность сознания.
3. Травмирующая ситуация
Стресс и травмирующие события не проходят бесследно: человек может не только потерять сон и аппетит, но и всякий интерес к обычным занятиям, которые раньше его увлекали. К этому присоединяется и неспособность сконцентрироваться даже на самых простых вещах — мозг как бы «отключается» от реальности, чтобы защитить психику, адаптироваться к изменениям.
4. Чрезмерные физические нагрузки
Не тренироваться совсем — плохо, но и перебарщивать со спортом многим людям противопоказано. Иногда излишняя нагрузка превращается в стресс для организма, количество микроповреждений в мышцах зашкаливает и возникает хроническое воспаление. А оно, как уже упоминалось выше, сказывается в том числе на когнитивных способностях. Поэтому после тренировок важно давать организму отдохнуть.
5. Слишком много сахара
Сахар и быстрые углеводы негативно сказываются не только на нашей внешности, но и на мозговой активности. Уровень глюкозы в крови человека в течение дня колеблется — но когда мы съедаем шоколадку, булочку или картошку фри, то сначала ощущаем прилив энергии, а потом — как она нас покидает. В итоге организм остается в дефиците. Отсюда раздражительность, плохое настроение и отсутствие фокуса.
6. Непереносимость гистамина
Гистамин содержится в выдержанных сырах, квашеной капусте, обработанном мясе, алкоголе и некоторых видах рыбы. Есть люди, организм которых эффективно расщеплять его не умеет — и поэтому переизбыток такие продуктов может спровоцировать спутанность сознания.
7. Синдром поликистозных яичников
Диагноз СПКЯ ставят 4−7% женщин репродуктивного возраста, он же зачастую бывает связан с бесплодием. Пациентки жалуются на усталость, неспособность сосредоточиться и перепады настроения. Все дело в хроническом воспалении, которое вызывает синдром — оно влияет на самые разные органы и в том числе на мозг.
Важно вовремя показаться к гинекологу — особенно если заметите и другие симптомы СПКЯ: набор веса в районе живота, прыщи на подбородке, нерегулярный цикл и оволосение по мужскому типу.
8. Напряженный рабочий график
Иногда не стоит копать слишком глубоко — просто проанализируйте свой список дел на день. Не много ли вы на себя берете? Если вам бесконечно приходится решать уйму задач и молниеносно переключаться между ними, с концентрацией внимания скоро возникнут проблемы. Так что и тут важно уметь давать себе передышку и расслабляться.
9. Дефицит дофамина
Дофаминовая яма может быть причиной того, что вы никак не можете взяться за простейшую задачу. Для выработки дофамина человеку нужно употреблять достаточно белка, витаминов D, фолата и железа — без этого он остается низким.
10. Проблемы с щитовидной железой
Учитывая, как часто россиянам диагностируют йододефицит, вы вполне можете быть в группе риска по заболеваниям щитовидной железы. И если она работает недостаточно активно, в голове будет «туман». Обратите внимание на другие симптомы — не набираете ли вы вес, не выпадают ли волосы?
11. Менопауза
На спутанность сознания часто жалуются женщины, у которых падает уровень эстрогена в крови в связи с возрастом. Он отвечает за поддержку уровня холина, влияющего на работу нервной системы. В таких случаях лучше обратиться к врачу и включить в свой рацион мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, богатые холином.