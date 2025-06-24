Эксперты: остановится ли война между Ираном и Израилем, Британия отреагировала на «Орешник»

Американский президент утверждает, что операция «Полуночный молот» уничтожила ключевые объекты, включая подземные бункеры в Фордо. Однако спутниковые снимки и заявления МАГАТЭ говорят об обратном: реакторы уцелели, центрифуги лишь повреждены. Трамп продолжает настаивать на своем, но растет скепсис: не слишком ли часто Вашингтон говорит о «полной победе» — и не слишком ли быстро от нее отказывается? Часть экспертов считает, что Иран сохранил свой потенциал. Политолог Иан Голдельберг отмечает:



«В долгосрочной перспективе результаты решения нанести удар по Ирану крайне неопределенны. Крайне маловероятно, что, как надеются некоторые в Израиле и США, эти атаки ускорят крах иранского режима. У режима все еще есть оружие и нет никаких сухопутных войск, которые вторглись бы в Иран и свергли исламскую республику».