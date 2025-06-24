Эксперты: остановится ли война между Ираном и Израилем, Британия отреагировала на «Орешник»

Трамп заявил об окончании войны между Израилем и Ираном: чем закончится передышка
Президент США Дональд Трамп в своем стиле торжественно объявил: «Война закончилась». По его словам, стороны достигли перемирия и США добились «монументального» успеха, уничтожив ядерную инфраструктуру Ирана. Однако эксперты предупреждают: иранские ракеты уже нацелены на американские базы, а Тель-Авив и Тегеран не подтвердили официально завершение конфликта. В лучшем случае это пауза, в худшем — пролог к новой эскалации. Политический эксперт Юрий Баранчик заявил, что в конфликте проиграли все стороны:
«После того как Трамп замирил Иран и Израиль, единственный практический вопрос: а дальше-то что? Понятно, что обломались все — Израиль не смог уничтожить ядерную программу Ирана и свергнуть аятоллу, Иран не смог уничтожить Израиль, Трамп не смог найти вариантов уничтожения геополитической угрозы Ирана. Но все объявили себя победителями».
Европа пытается потушить пожар после удара США по иранским ядерным объектам
На фоне ударов по Фордо и Исфахану европейские лидеры срочно включились в дипломатический марафон. Дипломаты Германии и Франции требуют возвращения к соглашению по ядерной программе, однако ключевой вопрос — разрушен ли уже сам смысл этих договоренностей. США действовали в одиночку, поставив ЕС перед фактом. Ряд наблюдателей уже назвали действия Брюсселя «реакцией догоняющего». Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро все еще заявляет о недопустимости смены режима в Иране:
«Мы отвергаем любые попытки организовать смену режима силой. Было бы иллюзорно и опасно думать, что такие изменения можно спровоцировать с помощью силы и бомб».
Цены на нефть рухнули после атаки Ирана на базы США
Неожиданная реакция рынков: нефть, которая росла на фоне угрозы ормузской блокады, резко пошла вниз. Причина — удар Ирана по базе США в Катаре оказался символическим: серьезных повреждений нет, жертв нет, инфраструктура не задетa. Это убедило трейдеров в том, что обе стороны хотят разрядки, а значит, перебоев в поставках не будет. Но эксперты предупреждают: если Ормуз все же перекроют, рынок может выстрелить до $250 за баррель. Старший трейдер на рынке энергетики CIBC Private Wealth Group Ребекка Бабин так объясняет причины падения цен на нефть:
«Цены на нефть снижаются, поскольку рынок видит признаки того, что энергетическая инфраструктура не является “первым выбором” Ирана для ответных мер».
Для чего Трамп настаивает на точечном поражении ядерных мощностей Ирана
Американский президент утверждает, что операция «Полуночный молот» уничтожила ключевые объекты, включая подземные бункеры в Фордо. Однако спутниковые снимки и заявления МАГАТЭ говорят об обратном: реакторы уцелели, центрифуги лишь повреждены. Трамп продолжает настаивать на своем, но растет скепсис: не слишком ли часто Вашингтон говорит о «полной победе» — и не слишком ли быстро от нее отказывается? Часть экспертов считает, что Иран сохранил свой потенциал. Политолог Иан Голдельберг отмечает:
«В долгосрочной перспективе результаты решения нанести удар по Ирану крайне неопределенны. Крайне маловероятно, что, как надеются некоторые в Израиле и США, эти атаки ускорят крах иранского режима. У режима все еще есть оружие и нет никаких сухопутных войск, которые вторглись бы в Иран и свергли исламскую республику».
Зеленский и Стармер обсудили ракетную систему «Орешник»
В Лондоне прошли экстренные консультации главы киевского режима и нового главы британского правительства. По данным СМИ, одной из тем стали российские гиперзвуковые ракеты «Орешник», уже доказавшие свою эффективность на фронте. Британия и Украина обеспокоены: у НАТО нет гарантированной защиты от этого вида оружия. В ход пошли обсуждения о поставках новых систем ПРО Киеву — и даже возможной координации ударов по российским пусковым платформам. Запад нервничает — и не зря. Путин на встрече с выпускниками военных вузов отметил, что «Орешник» очень хорошо себя зарекомендовал:
«Орешник очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях, разворачивается его серийное производство».
Вывод
Мир стремительно входит в эпоху нестабильности: вместо урегулирования мы видим хрупкие договоренности, в которых больше пиара, чем реальной деэскалации. США и Израиль подают сигналы о завершении конфликта, но Иран не намерен сдаваться. Европа снова догоняет, нефть лихорадит, а на Украине обсуждают защиту от гиперзвука. Это уже не просто региональные потрясения — это глобальная лихорадка, где любое «перемирие» может быть лишь передышкой перед новой фазой.
Александр Ставрин