Эксперты определили самое одинокое поколение россиян

В ходе исследования были опрошены представители четырех поколений: бумеры (1946−1964 годы рождения), поколение X (1964−1980 гг.), миллениалы (1981−1996 гг.) и зумеры (с 1996 по 2012 год).
Наиболее уязвимыми к чувству одиночества оказались зумеры. Из них 43% респондентов заявили, что ежедневно испытывают это чувство, 18% ощущают одиночество несколько раз в неделю, 15% — несколько раз в месяц, 15% — редко, и лишь 8% никогда этого не испытывали.
Миллениалы также показали высокие показатели: 40% чувствуют одиночество каждый день, 15% — несколько раз в неделю, 11% — несколько раз в месяц, 24% — редко, и 10% — никогда.
Среди представителей поколения X 36% респондентов ежедневно ощущают одиночество, 15% — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 21% — редко, и 15% — никогда.
Меньше трети бумеров (29%) признались в ежедневном ощущении одиночества, 13% — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц, 32% — редко, и 18% — никогда.
Исследование показало, что с возрастом уровень одиночества снижается, что может быть связано с жизненным опытом и способностью находить комфорт в уединении.
«Интересно, что именно зумеры находят пользу в одиночестве. Об этом сказали 78% опрошенных центениалов. Чем старше поколение, тем меньше пользы видят его представители для себя: 70% миллениалов, 66% иксов и 65% бумеров считают, что в одиночестве есть польза для них», — отмечается в результатах опроса.
Могу оставаться с собой
При этом 71% представителей поколения X уверенно заявили, что не боятся оставаться наедине с собой и своими мыслями. Среди бумеров таких 68%, миллениалов — 63%, зумеров — 48%. Все поколения используют схожие способы для борьбы с одиночеством, среди которых наиболее популярными являются фильмы и сериалы. Также респонденты упомянули хобби и общение с друзьями и близкими.
«Самым виртуально активным стало старшее поколение — беби-бумеры. Знакомятся с новыми людьми онлайн в периоды одиночества 24% бумеров, 21% иксов, 20% миллениалов и только 14% зумеров. Самым физически активным также стали представители старшего поколения. Выходят на прогулку, чтобы развеяться, 24% бумеров, 21% миллениалов, 19% иксов и только 13% центениалов», — добавили эксперты.
Ранее социологи выяснили, что молодые поколения устают быстрее — зумеры выгорают на работе уже к 25 годам.