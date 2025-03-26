Эксперты определили самое одинокое поколение россиян

Наиболее уязвимыми к чувству одиночества оказались зумеры. Из них 43% респондентов заявили, что ежедневно испытывают это чувство, 18% ощущают одиночество несколько раз в неделю, 15% — несколько раз в месяц, 15% — редко, и лишь 8% никогда этого не испытывали.