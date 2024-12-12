Эксперты описали ожидания иностранцев от поездки в РФ зимой 2024−2025

Иностранные туристы как никогда заинтересовались зимними каникулами в России. Туроператоры отмечают, что спрос на новогодние туры в РФ от них вырос как минимум вдвое, а кто-то говорит и о троекратном повышении интереса по сравнению с прошлым годом. Кто и зачем стремится в Россию?
Свободных мест уже нет
Как рассказали туроператоры журналистам РБК, больше остальных новогодними каникулами в России интересуются туристы из арабских стран и Китая. В основном они хотят увидеть Москву, побывать на частных экскурсиях и прокатиться на военной технике. Причем путевки иностранцы стали раскупать настолько заранее, что, по словам гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, уже осенью в качественных отелях в центре Москвы не оставалось мест. В Санкт-Петербурге схожая ситуация.
«Сейчас операторам по приему приходится прикладывать экстраординарные усилия, чтобы найти свободные номера на высокие даты», — отметил Мурадян.
Вместе с тем гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко обращает внимание на то, что если относительно прошлого года рост действительно заметный, то с тем, что было в доковидные времена, нынешние показатели не идут ни в какое сравнение.
Им нужен снег
В «Интуристе» отметили, что серьезный спрос на каникулы в России — у жителей стран Персидского залива. Им, по словам представителя оператора Дарьи Домостроевой, очень уж хочется «увидеть настоящий снег».
Но основу турпотока составляют жители Китая. Директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок Юлия Максутова рассказала, что китайские туристы за последнее время заметно «помолодели» — в основном, это соло-путешественники или пары в возрасте 25−30 лет, готовые платить за впечатления.
«Особое значение имеет наличие китайской кухни. Туристы готовы попробовать русскую еду, но не более одного раза», — отметила Юлия Максутова.
А вот для туристов из Индии, которые чаще всего путешествуют большими семьями, важно, чтобы в отеле были номера для нянь и бабушек, а еще индийский повар. Или хотя бы рестораны с индийской кухней в шаговой доступности.
«Почти 40% индийцев — вегетарианцы, поэтому в отеле на завтраке должен быть вегетарианский стол», — подчеркнула Максутова.