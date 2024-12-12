Эксперты описали ожидания иностранцев от поездки в РФ зимой 2024−2025

Иностранные туристы как никогда заинтересовались зимними каникулами в России. Туроператоры отмечают, что спрос на новогодние туры в РФ от них вырос как минимум вдвое, а кто-то говорит и о троекратном повышении интереса по сравнению с прошлым годом. Кто и зачем стремится в Россию?