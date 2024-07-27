Эксперты оценили риски лихорадки Оропуш для россиян

«На счет того, будет он в России или нет, у нас, в общем-то, этих видов комаров пока нет. Но дело в том, что родственные им виды есть на юге Европейской части России. Единственное, чего нет, нет природного резервуара в виде какого-то млекопитающего. Так что вот это нас пока и спасает, то, что у нас пока нет такого вот природного животного резервуара», — рассказал РБК вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.