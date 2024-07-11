Эксперты оценили риски для здоровья от «мясного клея» в продуктах

Так они ответили на статистические данные Роспотребнадзора и Россельхознадзора о том, что производители в России стали чаще использовать в продуктах «мясной клей», или микробную трансглютаминазу (мТГ). Так, в 2023 году «мясной клей» нашли в 25 пробах, а за минувшее первое полугодие 2024 года зафиксировали уже 28 таких случаев.