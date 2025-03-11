Почему британской разведки на «Четыре глаза» не помогут ВСУ

«Дело в том, что стратегическую разведку на глубину 1,5−2 тысячи километров и в высоту до 300 км могут вести только Соединенные Штаты. Все НАТО получает эту информацию от космических средств разведки. Ничего подобного у Великобритании нет. Британцы имеют хорошо разветвленную морскую разведку, и, на мой взгляд, неплохую воздушную разведку. Но полностью перекрыть диапазон, который перекрывали американцы, Великобритания не в состоянии», — сказал Матвийчук.