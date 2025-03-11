Почему британской разведки на «Четыре глаза» не помогут ВСУ

Власти Великобритании рассматривают возможность создания отдельной подгруппы для обмена разведывательными данными внутри альянса «Пять глаз». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
В публикации отмечается, что такая возможность может стать ответным шагом Лондона на запрет со стороны США передавать своим союзникам американские разведданные Украине. Также появление подгруппы позволит европейцам обойти запрет Вашингтона.
В данном случае, как пишет издание, британцы не рассматривают возможность выхода из альянса, а ищут возможность создать «Четыре глаза» внутри организации.
Насколько это возможно технически, смогут ли европейские разведки в полной мере компенсировать нехватку данных, которые предоставляли США, а также какое влияние это окажет на боевые действия на Украине — рассказали опрошенные ВФокусе Mail военные эксперты.
Власти Великобритании просто блефуют
Великобритания не в состоянии полностью перекрыть нехватку разведывательных данных, которые ранее предоставляли США. Об этом сообщил военный эксперт, ветеран разведки Анатолий Матвийчук.
«Дело в том, что стратегическую разведку на глубину 1,5−2 тысячи километров и в высоту до 300 км могут вести только Соединенные Штаты. Все НАТО получает эту информацию от космических средств разведки. Ничего подобного у Великобритании нет. Британцы имеют хорошо разветвленную морскую разведку, и, на мой взгляд, неплохую воздушную разведку. Но полностью перекрыть диапазон, который перекрывали американцы, Великобритания не в состоянии», — сказал Матвийчук.
Он считает, что Лондон подобными вбросами стремится перехватить инициативу в переговорном процессе по Украине.
«Я думаю, премьер-министр Великобритании Кир Стармер просто блефует, хочет показать свою значимость, пытаясь перехватить какую-то инициативу в переговорах по Украине», — отметил спикер.
Возможности космических спутников ЕС ниже американских
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин уверен, что при создании такой подгруппы у Великобритании могут возникнуть сложности.
Технически это будет не так просто. Во-первых, там уже не «Пять глаз», их около восьми. Во-вторых, США имеют своих советников, которые могут контролировать соблюдение запрета. Возможности технического характера значительно сужаются, если не будут участвовать США. Возможности европейских космических группировок значительно ниже. Допустим, при использовании HIMARS, американских средств высокотехнологических точного вооружения, они заточены под работу определенных спутниковых систем. Так что быстро что-то сделать будет чрезвычайно сложно«, — сказал Кошкин.
Политолог добавил, что в случае полного исполнения запрета о передаче разведданных Киеву, украинские силы понесут существенный урон.
“Я считаю, что в случае полного исполнения запрета США на передачу разведданных Киеву, это станет существенным ударом по ВСУ. И все попытки как-то компенсировать утрату данных Пентагона будут иметь эффект, но не очень высокий”, — добавил он.
Киевскому режиму уже ничто не поможет
Передача любых разведданных Украине, даже в обход запрета США, не сможет изменить ситуацию на фронте. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин.
“Я думаю, что киевскому режиму уже ничто не поможет. Какой глаз ни придумывай, и как его ни натягивай, все равно США остаются доминирующей силой в этом. В настоящее время Штаты несколько ослабили свой запрет и частично все-таки передают данные Киеву. Поэтому то, что там сейчас придумывают британцы, по сути ничего не изменит”, — сказал Дандыкин.
По словам эксперта, в данном вопросе каждая сторона имеет собственный интерес, и, по его мнению, американцы так просто не откажутся от поддержки Киева.
“Американцы много вложили в киевский режим и хотят отбить в многократном размере”, — отметил он. Спикер напомнил, что до этого американцы многое вложили в Афганистан и вынуждены были уйти ни с чем. По этой причине они не захотят повторения аналогичного сценария на Украине.
Что в итоге
Военный эксперт Александр Степанов отмечает, что все события в военной и промышленной сфере Европы имеют отпечаток»тотальной транформации с прицелом бесповоротного перевода на военные рельсы«.
“Уже к 2030 году практически все контракты Локхид Мартин и ко будут реализованы. Все виды высокоточных наступательных систем, носителей ТЯО — развернуты, ПРО-ПВО выстроена в единый общеевропейский контур п (од негласным, но очевидным контролем Пентагона)”, — резюмирет Степанов.