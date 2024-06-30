Эксперты оценили опасность кофе без кофеина

Метиленхлорид считается канцерогеном для человека. У работающих с ним людей также повышен риск проблем с сердцем, печенью, центральной нервной системой и кожей. Но в кофе его доля не превышает 10 частей на миллион. В США большинство производителей соблюдают даже более строгие стандарты, отметили эксперты. Человеку потребовались бы миллионы чашек кофе без кофеина, чтобы получить опасную дозу.