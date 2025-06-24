Эксперты оценили перспективы введения единых требований к школьным предметам

«Единые требования — нужная сейчас мера, учителя, кто давал на своих уроках больше, и так продолжат это делать, а вот у остальных появится четкий ориентир. Мы уже много лет идем к обеспечению всех учащихся равными условиями, так что происходящее сейчас — закономерный шаг. Главное, чтобы не было перегибов, чересчур жестких рамок, которые не будут давать учителям реализовывать свой творческий потенциал. Тогда принятые меры действительно смогут привести к повышению качества образования», — отметила она.