Эксперты оценили перспективы введения единых требований к школьным предметам

«Регламентировать нагрузку на одного учителя, конечно, надо. И это связано и со здоровьем учителя, с одной стороны, а с другой стороны, позволит избегать неоправданного и не вызванного спецификой школы увеличения нагрузки», — отметил научный руководитель Центра психометрии и измерений в образовании НИУ ВШЭ Виктор Болотов.
Он также пояснил, что идея унификации школьных расписаний и содержания учебных программ обсуждается уже давно, однако ее практическая реализация может столкнуться с препятствиями. По словам эксперта, десятки тысяч российских школ сильно различаются по структуре и возможностям, в частности, учебные заведения при университетах по структуре учебных планов и содержанию программ могут сильно отличаться от малокомплектных сельских школ.
Эксперт поддержал идею упорядочивания учебного процесса, но предложил делать это гибко — через рекомендации и разъяснительную работу. Окончательную оценку нововведениям, по его словам, можно будет дать после появления дополнительных комментариев к документу.
Учет региональных особенностей
Как отметила руководитель направления по работе с педагогами Всероссийского проекта «Цифровые навыки» Лариса Арачашвили, принятые меры помогут повысить качество образования.
«Единые требования — нужная сейчас мера, учителя, кто давал на своих уроках больше, и так продолжат это делать, а вот у остальных появится четкий ориентир. Мы уже много лет идем к обеспечению всех учащихся равными условиями, так что происходящее сейчас — закономерный шаг. Главное, чтобы не было перегибов, чересчур жестких рамок, которые не будут давать учителям реализовывать свой творческий потенциал. Тогда принятые меры действительно смогут привести к повышению качества образования», — отметила она.
Арачашвили подчеркнула, что новые требования могут оказать разное влияние на работу педагогов. С одной стороны, они упростят процесс, сократив объем бумажной работы и освободив время для более важных задач. С другой стороны, введение стандартов может требовать дополнительного обучения педагогов, что может оказаться сложным в условиях уже высокой загруженности учителей.
Особое внимание она уделила региональным особенностям. В условиях огромной страны с неоднородным составом учеников, разной квалификацией преподавателей, техническим оснащением и инфраструктурой школ не все учреждения смогут сразу соответствовать новым стандартам.
«С педагогами надо говорить, разъяснять цели нововведений и вовлекать их в процесс обсуждения. На этапе внедрения очень важно проявить гибкость, беря во внимание очень многие факторы, осложняющие порой работу той или иной школы», — заключила Арачашвили.
Ранее сообщалось, что в текущем году в России вводятся единые требования к изучению всех школьных предметов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что они подразумевают четкие стандарты по программам, темам и количеству учебных часов для каждого класса. Новые нормы согласованы с Трудовым кодексом и помогут регулировать нагрузку учителей.