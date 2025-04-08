Эксперты объяснили, почему весной не стоит садиться на диету

Что учитывать, планируя свой рацион
Весенний рацион хорош тем, что он довольно гибкий и предполагает большой выбор продуктов. Основное правило — их надо подбирать таким образом, чтобы организм получал все группы витаминов и основные минеральные вещества, пишет «Здоровое питание».
Совет 1. Весной организм испытывает серьезный гиповитаминозный стресс. В связи с этим сейчас не стоит увлекаться диетами. Питание весной должно быть разнообразным и сбалансированным, подчеркивают специалисты.
Совет 2. Многие думают, что в весенних фруктах и овощах мало витаминов. Это правда, но лишь отчасти. Витамины в них все же сохраняются. Кроме того, во всех фруктах и овощах весной много клетчатки, которая помогает выводить из организма токсины. Таким образом, фрукты и овощи должны входить в ежедневный рацион.
Совет 3. Нужно, чтобы продукты были совместимы по времени усвоения. Например, овощной салат лучше сочетать с мясом.
Совет 4. Специалисты призывают не придерживаться весной вегетарианства. Они отметили, что организму минимум три-четыре раза в неделю нужны мясо и продукты животного происхождения. В них есть полноценный белок, жиры и так называемые экстрактивные вещества, которые активируют отделение пищеварительных соков. Благодаря им пища лучше усваивается и обмен веществ становится сбалансированным.
Совет 5. Весной нужно пить как можно больше морсов, компотов, приготовленных из замороженных ягод и фруктов, зеленый чай. Что касается кофе и алкоголя, их надо ограничить.
Совет 6. Также стоит помнить, что витаминами нельзя запастись впрок. Они должны поступать в организм ежедневно.
Вообще начинать подготовку к весне лучше с конца зимы. Две-три недели нужно принимать рыбий жир. В апреле стоит начать принимать поливитамины. Аллергикам лучше принимать витамины и микроэлементы порознь. Перед началом приема нужно посоветоваться с врачом.
Эксперты предупреждают: принимать витамины в больших дозировках, чем указано в рецепте, нельзя. Дозу можно повышать только по совету врача после операций или тяжелых заболеваний.
«Гипервитаминоз бывает страшнее, чем авитаминоз, и приводит к нарушению минерального обмена. Он начинается с тошноты, головокружения, рвоты и приводит к тяжелым последствиям», — подчеркнули специалисты.
Самые важные микроэлементы
Кальций. Он содержится в молочных продуктах, инжире и других сухофруктах.
Железо. Оно есть в мясе, фасоли, гречке, печени, яичном желтке, сухофруктах и шоколаде.
Йод. Его можно найти в йодированной соли и морепродуктах.
Магний. Его много в бананах, продуктах из муки грубого помола, картофеле, какао и мясе птицы.
Цинк. Он содержится в рыбе, хурме, сыре, говядине и свинине.
Тем временем врач назвал витамины, которые нужно принимать весной.