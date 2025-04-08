Эксперты объяснили, почему весной не стоит садиться на диету

Совет 2. Многие думают, что в весенних фруктах и овощах мало витаминов. Это правда, но лишь отчасти. Витамины в них все же сохраняются. Кроме того, во всех фруктах и овощах весной много клетчатки, которая помогает выводить из организма токсины. Таким образом, фрукты и овощи должны входить в ежедневный рацион.