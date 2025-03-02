Эксперты объяснили, почему в Южной Корее выросла рождаемость

В 2024-м году в Южной Корее родилось около 283300 тысяч детей, что на 8300 больше, чем годом ранее. При этом коэффициент рождаемости в стране составил 0,75 по сравнению с 0,72 в 2023 году.
Рост коэффициента рождаемости и ежегодного количества новорожденных — хорошая новость для страны, которая борется с одним из самых серьезных демографических кризисов в мире. Пак Хён Чжон, старший сотрудник Статистического управления Кореи, рассказала Independent, что эта тенденция отчасти объясняется увеличением числа браков пар, которые отложили свадьбу из-за пандемии COVID-19.
По словам Пак, еще одним фактором, повлиявшим на восстановление рождаемости, стало увеличение числа людей, которым в начале 30-х годов исполняется 30 лет. Она также процитировала правительственное исследование, показавшее небольшое увеличение числа молодых людей, которые надеются завести ребенка после вступления в брак.
Официальные данные показывают, что в последние годы уровень рождаемости в Южной Корее был самым низким среди развитых стран.
Центральное и региональное правительства Южной Кореи всё чаще предлагают различные финансовые стимулы и другие программы поддержки тем, кто рожает детей. Но эксперты говорят, что решить демографические проблемы страны будет крайне сложно, поскольку молодые люди не хотят заводить детей из-за ряда факторов, таких как дорогое жилье, низкий уровень социальной мобильности, огромные расходы на воспитание и образование ребенка, а также на культуру, которая требует от женщин гораздо больше заниматься малышами.
По словам экспертов, рост уровня рождаемости — это хорошо, однако нужно увидеть показатели нескольких ближайших лет, чтобы понять, это было временное явление или показатель увеличился в связи со структурными изменениями в Южной Корее.
Ранее в Японии уровень рождаемости упал до рекордно низкого уровня.