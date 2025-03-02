Эксперты объяснили, почему в Южной Корее выросла рождаемость

Центральное и региональное правительства Южной Кореи всё чаще предлагают различные финансовые стимулы и другие программы поддержки тем, кто рожает детей. Но эксперты говорят, что решить демографические проблемы страны будет крайне сложно, поскольку молодые люди не хотят заводить детей из-за ряда факторов, таких как дорогое жилье, низкий уровень социальной мобильности, огромные расходы на воспитание и образование ребенка, а также на культуру, которая требует от женщин гораздо больше заниматься малышами.