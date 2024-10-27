Эксперты объяснили, почему пластиковые окна запотевают

При монтаже рабочие могли сделать слишком широкие водоотводящие отверстия или не утеплить зазоры между профилем и стеной. Кроме того, могут быть не утеплены откосы. Из-за этого само окно постоянно холодное, и на нем конденсируется влага. Чтобы решить проблему, нужно исправить брак в работе монтажников.