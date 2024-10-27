Эксперты объяснили, почему пластиковые окна запотевают

Как пишет sibnet.ru, конденсат внутри стеклопакета появляется из-за разницы температур на улице и в квартире в холода, с осени до весны. Запотевают они по трем основным причинам: из-за неправильного монтажа, некачественных фурнитуры и утеплителя, а также высокой влажности в помещении.
Ошибки в монтаже
При монтаже рабочие могли сделать слишком широкие водоотводящие отверстия или не утеплить зазоры между профилем и стеной. Кроме того, могут быть не утеплены откосы. Из-за этого само окно постоянно холодное, и на нем конденсируется влага. Чтобы решить проблему, нужно исправить брак в работе монтажников.
Плохая фурнитура и некачественный утеплитель
Если фурнитура на окнах дешевая и некачественная, то со временем она перестанет обеспечивать нужную герметичность. Уплотнитель тоже через несколько лет изнашивается. В этом случае достаточно заменить комплектующие.
Влажность в помещении
Проблема может возникнуть из-за плохой работы вентиляции. Для решения проблемы нужно почаще проветривать квартиру. Это снизит вероятность появления конденсата.
Кстати, проветривать комнаты нужно даже в мороз. Это поможет укрепить здоровье и повысить работоспособность.