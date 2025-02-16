Эксперты объяснили, почему опасно мыть голову в парикмахерской

Тем не менее, лучше знать о рисках и обращать внимание на симптомы. Если во время мытья головы в салоне красоты вы вдруг начали испытывать головную боль, головокружение, легкость в голове, размытое зрение, тошноту, боль в шее или онемение части тела, стоит обратиться к врачу. Некоторые специалисты полагают, что симптомы могут проявить себя не сразу, а вскоре после мытья головы.