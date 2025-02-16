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Эксперты объяснили, почему опасно мыть голову в парикмахерской

В кресле для мытья головы есть небольшой шанс защемить нервы шеи и даже погибнуть.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Перед стрижкой в любом салоне красоты вам, как правило, предлагают помыть голову — даже если вы только что вымыли ее дома. Это давно воспринимается как часть расслабляющего ритуала, и последнее, что, наверное, может прийти в голову посетителю — что в этот момент ему угрожает смертельная опасность.

Тем не менее, по словам неврологов, кресло для мытья головы в салоне может привести к серьезной травме и даже смерти, хотя шанс такого исхода очень мал. Про смертельную ловушку рассказала газета Independent.

Это называется синдромом салона красоты: оказывается, если расположить голову в таком кресле под неудачным углом, можно вызвать у себя боли в шее, защемление нервов, а в самом печальном случае и вовсе инсульт.

Впервые о синдроме рассказал американский врач Майкл Уайнтрауб, столкнувшийся с тем, что сразу несколько его пациентов перенесли инсульт после визита в парикмахерскую, где им вымыли голову.

Дальнейшие исследования показали, что если сесть на кресло и откинуть голову слишком далеко назад, положив шею на жесткий ободок раковины, в мозг начинает поступать гораздо меньше крови, что приводит к недостатку кислорода, глюкозы и питательных веществ: в результате, пока человеку моют волосы, клетки его мозга умирают от голода.

Необычное положение головы и регулярные повороты шеи во время мытья вызывают повышенный стресс у нервов и сосудов в шейном отделе: в результате их могут защемить или даже травмировать кости позвоночника.

Такой риск возрастает у людей со слабым здоровьем: пожилых, страдающих от диабета, повышенного давления или высокого уровня холестерина, но, пугают врачи, несчастный случай может произойти и с молодежью.

Вероятность столкнуться с этим синдромом очень мала: например, швейцарское исследование 2016 года обнаружило всего 10 таких случаев в истории страны с 2002 по 2013 годы.

Тем не менее, лучше знать о рисках и обращать внимание на симптомы. Если во время мытья головы в салоне красоты вы вдруг начали испытывать головную боль, головокружение, легкость в голове, размытое зрение, тошноту, боль в шее или онемение части тела, стоит обратиться к врачу. Некоторые специалисты полагают, что симптомы могут проявить себя не сразу, а вскоре после мытья головы.

Чтобы уменьшить риски, лучше не запрокидывать голову слишком далеко назад — кроме того, можно попросить придерживать шею или вовсе попробовать наклониться вперед, а не назад (вероятно, перед этим придется испугать историей о синдроме парикмахера).

Впрочем, в современных салонах под шею обычно подкладывают полотенце, а голову стараются мыть плавно и нежно — если вдруг движения парикмахера стали резкими, лучше сказать ему об этом.

Главное — помнить, что риск столкнуться с этим синдромом очень мал, поэтому скорее всего посетителя ждет просто приятная процедура мытья головы, которая подготовит волосы к новому образу и создаст ощущение расслабленности.

Приятного похода в парикмахерскую!

Кстати, ранее рассказывали, что по итогам прошлого года оказалось, что мужчины ходят в салоны красоты чаще, чем женщины.