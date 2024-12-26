Эксперты объяснили, почему люди расстаются перед праздниками

У понятия есть и антоним — «следжинг» (от английского sledge, сани). Это стратегия, при которой человек готов сохранить любые отношения с кем угодно, лишь бы не остаться одному на Новый год. Последователи этой стратегии расстаются с партнерами вскоре после новогодних каникул.