Эксперты объяснили, почему люди расстаются перед праздниками

Самый сложный вопрос любых праздников: что подарить любимому человеку? Оказывается, на него есть простой ответ — избавьтесь от любимых, и ничего дарить не придется.
Для бессовестного приема даже придумали название — «скруджинг». В последнее время такое циничное расставание превратилось в настоящий тренд: в подробностях разбиралась газета New York Post.
Причина чаще всего очевидная: деньги. Отсюда и название: Скрудж — это невероятно прижимистый герой «Рождественской песни» Диккенса.
Но, как объясняет основатель сайта знакомств Datingscout Крис Плайнс, дело не только в скупости. Новогодние или Рождественские праздники во всех культурах — дни, которые принято проводить в кругу семьи и близких.
Поэтому вторая причина — люди не хотят так близко общаться с текущими романтическими партнерами, или же не готовы знакомить вторую половинку с семьей.
У понятия есть и антоним — «следжинг» (от английского sledge, сани). Это стратегия, при которой человек готов сохранить любые отношения с кем угодно, лишь бы не остаться одному на Новый год. Последователи этой стратегии расстаются с партнерами вскоре после новогодних каникул.
Тем, кто так делает, советуем лишний раз задуматься: вдруг вы упускаете настоящую любовь, как герои этого материала?
А для тех, кто не боится встретить праздник в одиночестве, написали подробное руководство, как это лучше сделать.