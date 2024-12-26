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Эксперты объяснили, почему люди расстаются перед праздниками

Это хитрый способ не дарить подарки — и не только.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Melissa | Refancy.co

Самый сложный вопрос любых праздников: что подарить любимому человеку? Оказывается, на него есть простой ответ — избавьтесь от любимых, и ничего дарить не придется.

Для бессовестного приема даже придумали название — «скруджинг». В последнее время такое циничное расставание превратилось в настоящий тренд: в подробностях разбиралась газета New York Post.

Причина чаще всего очевидная: деньги. Отсюда и название: Скрудж — это невероятно прижимистый герой «Рождественской песни» Диккенса.

Но, как объясняет основатель сайта знакомств Datingscout Крис Плайнс, дело не только в скупости. Новогодние или Рождественские праздники во всех культурах — дни, которые принято проводить в кругу семьи и близких.

Поэтому вторая причина — люди не хотят так близко общаться с текущими романтическими партнерами, или же не готовы знакомить вторую половинку с семьей.

У понятия есть и антоним — «следжинг» (от английского sledge, сани). Это стратегия, при которой человек готов сохранить любые отношения с кем угодно, лишь бы не остаться одному на Новый год. Последователи этой стратегии расстаются с партнерами вскоре после новогодних каникул.

Тем, кто так делает, советуем лишний раз задуматься: вдруг вы упускаете настоящую любовь, как герои этого материала?

А для тех, кто не боится встретить праздник в одиночестве, написали подробное руководство, как это лучше сделать.