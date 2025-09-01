Популярные темы
Эксперты объяснили, почему «карта Герасимова» может оказаться пророческой

Ряд военных экспертов выразили мнение, что первая декада сентября станет переломным моментом для ВСУ, в ходе которого часть направлений будет потеряна. На этом фоне общественность вспомнила о мистическом совпадении с показанной в эфире картой начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail

Во время недавнего брифинга Герасимова 30 августа в объектив камер попала карта, на которой юг Украины, Одесская и Николаевская области включены в состав России. Военные эксперты спрогнозировали для похожий сценарий, пишет «МК». По их мнению, уже в первой декаде сентября вероятны потери территорий Украиной.

Юрий Баранчик отмечает, что постепенного продвижения ВС РФ на Донбассе можно ждать в ближайшие месяцы. По его словам, Украина может выйти на новый рубеж обороны в районе Запорожья-Днепропетровска по линии Днепра. Он обратил внимание на то, что главный вопрос заключается в том, «удержит ли Украина фронт», а в том, «на какой линии она сможет его заново стабилизировать».

«Если Зеленский ещё несколько месяцев потянет резину, то можно будет говорить об обвале не то, что Донбасса, а всего Левобережья. Причем этот результат станет возможным не благодаря дерзким ударам, а по причине окончательной деградации украинской системы обороны», — рассказал Баранчик.

Военный эксперт Владимир Попов говорит о том, что ВСУ в данный момент могут позволить себе оборонять только часть основных направлений. Поэтому до 10 сентября им придется сделать судьбоносный выбор и определиться, где будут сосредоточены скудные резервы обороны.

Сейчас основное внимание сосредоточено на боях вокруг Славянско-Краматорской агломерации. По словам Попова, в этом направлении оборона сыпется, и необходимо возводить дополнительные оборонительные сооружения. Эксперт выразил сомнение, эти сооружения прочны даже если работа над ними велась.

«<…> Насколько я знаю в 30−50 км от Славянско-Краматорской агломерации возможности возведения оборонительных сооружений была. Но даже если оборонительные сооружения и возведены, их состояние и прочность все равно вызывают некоторые вопросы», — заявил Попов.

В беседе с «МК» эксперт отметил, что сейчас противнику приходится отбиваться сразу в трех направлениях — помимо Славянско-Краматорского есть еще северное направление, где активно идет зачистка «серой» зоны, и южное — от населенных пунктов Малая Токмачка, Орехово прямой выход на Запорожье.

«У них образуется сразу три “горящих” направления. И это большой вопрос, как распределить свой резерв, чтобы не допустить прорыва. Куда будут бросать резервы зависит от стратегии генштаба Украины и главкома ВСУ Сырского. Задержать наше продвижение сразу на всех основных направлениях сил и средств у ВСУ нет. А на нескольких направлениях они могут сконцентрировать внимание и, может быть, даже замедлить наше продвижение. В любом случае, первая декада сентября покажет, как будут развиваться события. Наши же бойцы настроены очень серьёзно — потенциал есть, поставка боеприпасов организована. Есть ощущение, что осень будет жестокой. Не забывайте, что мы еще и юг “обрабатываем” — нам Одесса нужна, нам нужно вырубить “одесский коридор”. И хорошо бы дорубить его до конца этого года», — высказался Попов.

