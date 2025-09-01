Эксперты объяснили, почему «карта Герасимова» может оказаться пророческой

«У них образуется сразу три “горящих” направления. И это большой вопрос, как распределить свой резерв, чтобы не допустить прорыва. Куда будут бросать резервы зависит от стратегии генштаба Украины и главкома ВСУ Сырского. Задержать наше продвижение сразу на всех основных направлениях сил и средств у ВСУ нет. А на нескольких направлениях они могут сконцентрировать внимание и, может быть, даже замедлить наше продвижение. В любом случае, первая декада сентября покажет, как будут развиваться события. Наши же бойцы настроены очень серьёзно — потенциал есть, поставка боеприпасов организована. Есть ощущение, что осень будет жестокой. Не забывайте, что мы еще и юг “обрабатываем” — нам Одесса нужна, нам нужно вырубить “одесский коридор”. И хорошо бы дорубить его до конца этого года», — высказался Попов.