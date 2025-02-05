Эксперты объяснили, нужно ли давать детям витамины

Как рассказали в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга, если ребенок питается регулярно, разнообразно, не пропускает основные приемы пищи и перекусы, его организм, скорее всего, будет получать все нужные питательные вещества. Однако у детей бывает дефицит витамина D и железа. Прием первого из них могут назначить уже в младенческом возрасте. Недоношенным детям перед выпиской из отделения интенсивной терапии новорожденных могут прописать поливитамины с железом.
Могут ли детские витамины укрепить иммунитет и здоровье
По словам экспертов, это возможно. При этом они подчеркивают, что у большинства детей, принимающих витаминные добавки, никогда не проверяли уровень витаминов в крови. Если бы такой анализ сделали, то, скорее всего, у них не выявили бы дефицит.
Можно ли принимать без врача
Витамины и минералы в больших дозах могут быть токсичными. Например, переизбыток витаминов А, С или D может вызвать головную боль, тошноту, сыпь или более серьезные симптомы отравления. Кроме того, некоторые витамины и минералы могут взаимодействовать с лекарствами, которые принимает ребенок.
Что такое полноценное питание
В рационе детей должны быть все основные группы продуктов:
- разноцветные фрукты и овощи;
- молоко и молочные продукты (сыр и йогурт);
- белки (курица, рыба, мясо и яйца);
- цельнозерновые (например, овсяные хлопья и коричневый рис)
В каких продуктах содержатся витамины
Витамин А. Он нужен для нормального роста и развития, восстановления тканей и костей, здоровья кожи, глаз. Витамин А содержится в молоке, сыре, яйцах, овощах желто-оранжевого цвета (морковь, кабачки).
Витамины группы B. Витамины B2, B3, B6 и B12 участвуют в метаболизме, выработке энергии. Они нужны для нормальной работы кровеносной и нервной систем. Эти витамины есть в мясе, курице, рыбе, орехах, яйцах, молоке, сыре, бобах.
Витамин С. Он поддерживает здоровье мышц соединительной ткани и кожи. Этим витамином богаты клубника, киви, помидоры и зеленые овощи, такие как брокколи.
Витамин D. Он нужен для формирования костей и зубов. Также этот витамин помогает организму усваивать кальций. Источники: молоко и жирная рыба, такая как лосось и скумбрия.
Эксперты отметили, что лучший источник витамина D — солнечный свет, но его в нашей стране недостаточно. В связи с этим в России более 80% людей испытывают дефицит витамина D. Часто его назначают принимать дополнительно детям и взрослым — для профилактики или лечения (если дефицит подтвержден лабораторно).
Кальций. Он помогает укрепить кости по мере роста ребенка. Кальций содержится в молоке, сыре, йогурте, тофу и апельсиновом соке, обогащенном кальцием.
Железо. Оно отвечает за доставку кислорода, который необходим всем органам. Дефицит железа опасен в подростковом возрасте, особенно для девочек после начала менструации, предупреждают эксперты. Источники: говядина и другое красное мясо, индейка, свинина, шпинат, фасоль.
В каких случаях назначают витамины
Их могут прописать, если ребенок соблюдает строгую диету. Например, если он вегетарианец или веган, ему могут потребоваться дополнительные источники железа. Тем, кто соблюдает безмолочную диету, иногда назначают препараты кальция.
Также витамины назначают детям с пищевой аллергией, некоторыми хроническими заболеваниями, из-за которых они едят не все продукты. Кроме того, препараты могут прописать, если ребенок отстает в росте и физическом развитии.
Если врач назначил прием витаминов
В этом случае лучше купить именно те витамины, которые рекомендовал врач. Если же конкретное средство не назначили, нужно выбирать мультивитаминный препарат, разработанный для возрастной группы конкретного ребенка и содержащий не более 100% дневной нормы витаминов и минералов.
Принимать витамины дети должны под контролем родителей. При этом взрослым не нужно называть их «конфетами». Витамины должны храниться в недоступном для ребенка месте. В ведомстве подчеркнули, что лучше всего их получать через сбалансированное питание.
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