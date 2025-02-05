Эксперты объяснили, нужно ли давать детям витамины

Как рассказали в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга, если ребенок питается регулярно, разнообразно, не пропускает основные приемы пищи и перекусы, его организм, скорее всего, будет получать все нужные питательные вещества. Однако у детей бывает дефицит витамина D и железа. Прием первого из них могут назначить уже в младенческом возрасте. Недоношенным детям перед выпиской из отделения интенсивной терапии новорожденных могут прописать поливитамины с железом.