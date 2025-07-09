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Эксперты раскрыли опасность умных колонок для россиян

У пользователей умных колонок есть ряд опасений. Например, что эти устройства отправляют данные о разговорах пользователей. Эксперты Центра цифровой экспертизы «Роскачества» объяснили, действительно ли опасны умные колонки.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: dom.mail.ru

В разговоре с «Лентой.ру» они сообщили, что у умных колонок есть доступ к информации о пользователе. Устройство может отправить данные о разговорах, в том числе злоумышленникам, но это маловероятно.

«Вызывающий больше всего опасений вопрос связан с тем, что эти гаджеты “подслушивают” и передают все разговоры пользователей. Действительно, колонка находится в режиме постоянного прослушивания, ожидая активационную фразу (например, “Алиса”, “Маруся”). Однако утверждать, что она записывает и передает все разговоры, было бы неверно», — пояснили эксперты.

Они отметили, что устройство взаимодействует с сервером не так часто, как может показаться. Обычно отправляются сетевые идентификаторы, чтобы сеть убедилась в исправности устройства и наличии подключения. Идентифицировать же конкретную активность — например, запись разговора и его отправку — крайне сложно. Это касается уже сложных алгоритмов шифрования, предназначенных для защиты конфиденциальности пользователей.

«В итоге вопрос о том, передаются ли при этом данные о прослушанных разговорах, остается открытым», — подчеркнули в «Роскачестве».

Еще одно опасение связано с тем, что хакеры взламывают колонки и прослушивают разговоры пользователей. По словам экспертов, теоретически взлом умной колонки и использование ее в качестве «жучка» для прослушивания возможны. Однако возникает вопрос о целесообразности подобных действий — бытовые разговоры вряд ли интересуют киберпреступников.

Вместе с тем умные колонки действительно собирают личные данные для таргетированной рекламы, хотя с некоторыми оговорками. Все, что человек говорит возле умной колонки, может быть использовано при создании детального профиля интересов, привычек и даже маршрутов. Однако, принимая политику конфиденциальности умной колонки о сборе данных, владелец разрешает такую обработку информации. И в этом случае рекламодатель получает ее в обезличенном виде.

Кроме того, пользователи часто опасаются, что злоумышленники записывают через колонки их голос для кражи личности и мошенничества. Теоретически можно использовать запись голоса, полученную через умную колонку, для кражи личности, но это маловероятно. Мошенникам легче использовать уже доступные в Сети записи голосов публичных людей, чтобы создать более качественный дипфейк.

Руководитель Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Кузьменко уточнил, что полной цифровой безопасности не добиться. Но понимание рисков и постоянное повышение осведомленности снижают риск стать жертвой киберпреступников.

Тем временем ИТ-эксперты рассказали, какие приложения в смартфоне нас непрерывно подслушивают.