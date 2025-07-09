Эксперты раскрыли опасность умных колонок для россиян

Вместе с тем умные колонки действительно собирают личные данные для таргетированной рекламы, хотя с некоторыми оговорками. Все, что человек говорит возле умной колонки, может быть использовано при создании детального профиля интересов, привычек и даже маршрутов. Однако, принимая политику конфиденциальности умной колонки о сборе данных, владелец разрешает такую обработку информации. И в этом случае рекламодатель получает ее в обезличенном виде.