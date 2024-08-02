Эксперты объяснили, какие орехи для чего нужно есть

Пользу продукта раскрыла Общественная служба новостей. Специалисты пояснили, что сейчас под орехами понимают плоды разных растений, которые с биологической точки зрения относятся к совершенно разным классам.
Грецкий орех
В его составе содержатся марганец, медь и магний, а также жирные кислоты омега-3 растительного происхождения. Продукт полезен для работы мозга, сердечно-сосудистой системы. Также грецкие орехи снижают уровень холестерина и артериальное давление, обеспечивают эластичность сосудов.
Миндаль
В нем есть клетчатка, белок, витамин Е, ненасыщенные жиры, антиоксиданты и другие полезные вещества. Продукт снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает чувствительность к инсулину у диабетиков.
Фундук
Содержит марганец и медь, а также целый комплекс других полезных микроэлементов. Фундук наряду с миндалем считается одним из самых полезных орехов для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Фисташки
Это источник белка, минералов и витаминов. Они поддерживают уровень сахара в крови после употребления высокоуглеводной пищи, а также снижают окислительный стресс и воспаление. Этот орех очень полезен для кровеносных сосудов.
Кешью
Он содержит много поли- и мононенасыщенных жиров, полезных для организма. Также в кешью есть антиоксиданты, снижающие риск развития хронических заболеваний.
Макадамия
В этом орехе много марганца, жиров, витамина В1, меди и других полезных микроэлементов. Макадамия снижает маркеры окислительного стресса и воспаления, а также уровень «плохого» холестерина.
Пекан
Это источник марганца и других микроэлементов, положительно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Также пекан повышает антиоксидантный статус, что помогает бороться с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями сосудов и сердца.
Специалисты отметили, что некоторым людям орехи есть вредно. Так, продукт (в частности, арахис) может быть сильным аллергеном. Кроме того, в большей части орехов содержится аргинин — аминокислота, переизбыток которой может вызвать герпес на коже. Аллерген может проявляться и после употребления в пищу фундука, миндаля, грецкого ореха и фисташек. Кроме того, на орехи не стоит налегать людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.
Перед употреблением орехи лучше не жарить — при термической обработке все полезные вещества и микроэлементы продукта разрушаются.
Ранее эксперты рассказали, что орехи помогают сохранить молодость мозга.
Айгуль Сабитова