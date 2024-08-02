Эксперты объяснили, какие орехи для чего нужно есть

Специалисты отметили, что некоторым людям орехи есть вредно. Так, продукт (в частности, арахис) может быть сильным аллергеном. Кроме того, в большей части орехов содержится аргинин — аминокислота, переизбыток которой может вызвать герпес на коже. Аллерген может проявляться и после употребления в пищу фундука, миндаля, грецкого ореха и фисташек. Кроме того, на орехи не стоит налегать людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.