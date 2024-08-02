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Эксперты объяснили, какие орехи для чего нужно есть

Орехи содержат множество полезных веществ. При этом их состав может отличаться от конкретного вида. Эксперты рассказали, какие именно вещества содержатся в тех или иных орехах.

Источник: Freepik

Пользу продукта раскрыла Общественная служба новостей. Специалисты пояснили, что сейчас под орехами понимают плоды разных растений, которые с биологической точки зрения относятся к совершенно разным классам.

Грецкий орех

В его составе содержатся марганец, медь и магний, а также жирные кислоты омега-3 растительного происхождения. Продукт полезен для работы мозга, сердечно-сосудистой системы. Также грецкие орехи снижают уровень холестерина и артериальное давление, обеспечивают эластичность сосудов.

Миндаль

В нем есть клетчатка, белок, витамин Е, ненасыщенные жиры, антиоксиданты и другие полезные вещества. Продукт снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает чувствительность к инсулину у диабетиков.

Фундук

Содержит марганец и медь, а также целый комплекс других полезных микроэлементов. Фундук наряду с миндалем считается одним из самых полезных орехов для снижения риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фисташки

Это источник белка, минералов и витаминов. Они поддерживают уровень сахара в крови после употребления высокоуглеводной пищи, а также снижают окислительный стресс и воспаление. Этот орех очень полезен для кровеносных сосудов.

Кешью

Он содержит много поли- и мононенасыщенных жиров, полезных для организма. Также в кешью есть антиоксиданты, снижающие риск развития хронических заболеваний.

Макадамия

В этом орехе много марганца, жиров, витамина В1, меди и других полезных микроэлементов. Макадамия снижает маркеры окислительного стресса и воспаления, а также уровень «плохого» холестерина.

Пекан

Это источник марганца и других микроэлементов, положительно влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы. Также пекан повышает антиоксидантный статус, что помогает бороться с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями сосудов и сердца.

Специалисты отметили, что некоторым людям орехи есть вредно. Так, продукт (в частности, арахис) может быть сильным аллергеном. Кроме того, в большей части орехов содержится аргинин — аминокислота, переизбыток которой может вызвать герпес на коже. Аллерген может проявляться и после употребления в пищу фундука, миндаля, грецкого ореха и фисташек. Кроме того, на орехи не стоит налегать людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника.

Перед употреблением орехи лучше не жарить — при термической обработке все полезные вещества и микроэлементы продукта разрушаются.

Ранее эксперты рассказали, что орехи помогают сохранить молодость мозга.

Айгуль Сабитова