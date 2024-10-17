Эксперты объяснили, как замораживать и размораживать продукты

Часто в морозильную камеру попадают продукты, срок годности скоро истечет. И хотя так очень удобно хранить пищу, при неправильном использовании морозилки можно получить пищевое отравление.
Эксперты объяснили изданию National Geographic, сколько раз можно замораживать и размораживать продукты, а также рассказали, как их правильно хранить в морозильной камере.
Нужно ли охлаждать горячую еду перед заморозкой?
Если вы только что приготовили еду с целью убрать ее в морозилку, лучше всего сделать это сразу, не дав остыть. Дело в том, что на оставленной при комнатной температуре пище могут развиться патогенные организмы.
В целях безопасности эксперты рекомендуют убрать пищу в морозилку в течение двух часов. Это правило особенно важно для продуктов, которые нельзя хранить более двух часов вне морозильной камеры. К ним относятся мясо, птица и морепродукты.
Если вы боитесь, что горячее блюдо испортит морозильную камеру, подождите, пока оно не остынет до температуры 54 и/или разложить продукты по маленьким контейнерам, которые обеспечат надлежащую циркуляцию воздуха и рассеивание тепла.
Как долго продукты могут храниться в замороженном виде?
При правильном обращении с продуктами и их хранении морозильные камеры, в которых поддерживается температура −17°С, действуют как своего рода капсула времени, сохраняя все продукты на неопределённый срок.
Важно сохранять в чистоте морозильную камеру, а при размораживании продуктов в холодильнике важно отделять их от уже готовых продуктов.
Как безопасно разморозить продукты?
Размораживание должно происходить как можно быстрее и равномернее, чтобы предотвратить рост бактерий.
Специалисты рекомендуют три способа разморозки:
- в холодильнике;
- в микроволновой печи;
- в холодной воде.
Все размороженное должно быть сразу же приготовлено.
При этом ни в коем случае нельзя размораживать продукты при комнатной температуре. Так, например, мясо внутри остается холодным, однако снаружи оно достигает температуры, благоприятной для размножения бактерий.
Безопасно ли размораживать, а затем замораживать продукты снова?
По мнению экспертов, разморозка и повторная заморозка продуктов требует осторожности. Каждый раз, когда вы размораживаете продукт, он попадает в опасную температурную зону, где микробы могут начать размножаться и вырабатывать токсины.
Все, что было разморожено в микроволновой печи или холодной воде, должно быть сразу приготовлено перед повторной заморозкой.
Специалисты рекомендуют размораживать и замораживать продукты не более двух-трех раз.
Как долго замороженные продукты безопасны при отключении электроэнергии?
Если держать дверцу морозильной камеры закрытой, замороженные продукты могут храниться в ней несколько дней. За это время температура достигнет 4. В этом случае уже можно начинать беспокоиться.
При отключении электроэнергии переполненная морозилка будет кстати. В таком случае большое количество льда и замороженные продукты помогут сохранить другие как можно дольше.
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