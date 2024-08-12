Эксперты объяснили, как восстановить СНИЛС

Они отметили, что в случае утери СНИЛС восстанавливать его на физическом носителе необязательно. Главное — знать его номер. Узнать его можно несколькими способами. Во-первых, это может быть личное обращение в СФР или МФЦ (по месту жительства). Во-вторых, можно отправить запрос через работодателя. Также можно подать заявку на сайте СФР с помощью профиля на «Госуслугах».