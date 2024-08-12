Эксперты объяснили, как восстановить СНИЛС

Бывает, что люди теряют СНИЛС. Что делать в таком случае, рассказали эксперты «Объясняем. РФ».
Они отметили, что в случае утери СНИЛС восстанавливать его на физическом носителе необязательно. Главное — знать его номер. Узнать его можно несколькими способами. Во-первых, это может быть личное обращение в СФР или МФЦ (по месту жительства). Во-вторых, можно отправить запрос через работодателя. Также можно подать заявку на сайте СФР с помощью профиля на «Госуслугах».
Вне зависимости от выбранного способа понадобятся паспорт и заявление на документ. Образец можно найти на сайте СФР.
Эксперты отметили, что, поскольку зеленые пластиковые карточки больше не выдают, информацию о своем СНИЛС можно получить в электронном виде. Цифровой документ хранится в личном кабинете на сайте СФР.
Отметим, иногда мошенники просят своих жертв назвать номер СНИЛС. Недавно одна из пенсионерок, попавшись на удочку такого афериста, потеряла большую сумму.
Айгуль Сабитова