Эксперты объяснили, как синоптики предсказывают погоду

Метеостанции и датчики, которые следят за погодой круглые сутки, установлены по всей стране. Метеорологи проводят более 30 видов измерений. Так, они отслеживают температуру воздуха, влажность, скорость ветра и другие показатели. При этом оборудование не боится даже суровых условий Арктики и Антарктики. Там датчики следят за изменениями в вечной мерзлоте.