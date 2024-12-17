Эксперты объяснили, как синоптики предсказывают погоду

Как пишет «Объясняем. РФ», тысячи датчиков на земле и в океане фиксируют температуру и влажность. Спутники в космосе отслеживают движение облаков, а компьютеры обрабатывают все эти данные. После этого Росгидромет составляет прогнозы.
Метеостанции и датчики, которые следят за погодой круглые сутки, установлены по всей стране. Метеорологи проводят более 30 видов измерений. Так, они отслеживают температуру воздуха, влажность, скорость ветра и другие показатели. При этом оборудование не боится даже суровых условий Арктики и Антарктики. Там датчики следят за изменениями в вечной мерзлоте.
Космический патруль
С середины XX века метеорологи получают информацию из космоса. За погодой сейчас следят 15 российских спутников. 8 из них отвечают за гидрометеорологию, 6 — за состояние окружающей среды, еще 2 следят за космической погодой.
«Арктика-М»
Также существует система спутников «Арктика-М». Они следят за севером и собирают данные о перемещении воздушных масс, параметрах ветра и динамике облачных образований. Каждые 15 минут спутники отправляют на Землю снимки.
Центры обработки данных.
Данные со спутников принимают три центра обработки: Европейский (Москва, Долгопрудный, Обнинск), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск). В них находятся более 60 антенн, которые получают информацию с орбиты в реальном времени.
Цифровой двойник атмосферы
Для точных прогнозов синоптики создали сложную математическую модель, которая следит за влиянием океанов и суши, солнечного тепла и охлаждения атмосферы. Все расчеты выполняет суперкомпьютер, который делает до квадриллиона операций в секунду.
Насколько точны прогнозы
Точность прогнозов Росгидромета постоянно растет. Например, шесть лет назад штормовые предупреждения объявляли максимум за двое суток, а сейчас — уже за пять дней. Благодаря этому коммунальные службы и жители могут начать раньше готовиться к непогоде.
Метеорологи могут рассказать о погоде на неделю вперед, а формирование грозового облака они определяют за пять часов.
В прошлом году синоптики составили прогнозы погоды для 1,5 миллиона авиарейсов в 246 аэропортах России. За год эксперты предупредили пилотов о 2 200 штормах и 355 опасных погодных явлениях. Благодаря точным прогнозам (96%) все полеты прошли без происшествий.