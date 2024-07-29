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Эксперты объяснили, как провести Интернет на даче

Самые популярные способы обеспечить себе доступ к Сети за городом.

Источник: Freepik

Многим нужен выход в Интернет даже во время отдыха на даче. «Общественная служба новостей» рассказала, как обеспечить себе доступ к Сети за городом.

1. Раздача мобильного Интернета

Это наиболее простой и доступный метод: мобильные сети сегодня покрывают обширные участки, в том числе и вне городов, а телефон с выходом в Интернет есть сейчас почти у каждого. Смартфон можно использовать в качестве своеобразного роутера для раздачи Сети на ноутбук, планшет и даже телевизор. Если дачный участок находится в зоне стабильного сигнала мобильной сети, проблем с Интернетом не возникнет. Заходить в соцсети, почту или читать новости вы сможете. Вместе с тем для бесперебойного просмотра видео или прослушивания музыки мобильного Интернета может не хватить. Следует убедиться, что оплаченный трафик охватит все нужды.

2. Модем с SIM-картой

Это один из вариантов мобильного Интернета. Способ подойдет для тех, чей дом находится в зоне покрытия мобильных сетей. Такие модемы выглядят как флешки, куда вставляется сим-карта оператора. Плюс такого способа — трафик не тратится на приложения, установленные на смартфоне, а расходуется только на то, что нужно. Вместе с тем могу возникнуть проблемы с Интернетом в случае нестабильного сигнала. Кроме того, придется приобретать дополнительную сим-карту и оплачивать абонентскую плату.

3. Коллективный Wi-Fi

Сейчас провайдеры стараются протягивать кабель до дачных поселков. Подводить его к каждому отдельному дому может быть дорого, поэтому можно приобрести Wi-Fi роутер, который будет использоваться коллективно и сможет обеспечить максимальное покрытие. Если сигнал слабый, можно поставить усилитель или ретранслятор сигнала.

4. Кабельный Интернет

Это оптимальный способ обеспечить себя стабильным Интернетом за городом. Не везде есть возможность протянуть к отдельному дому свой кабель, но если провайдер может это сделать, то это решение будет идеальным.

Эксперты напоминают, что дача — это не квартира, ее площадь больше, поэтому, если Интернет нужен не только в доме, следует выбрать роутер помощнее.

5. Спутниковый Интернет

Это довольно дорогой способ, но он может обеспечить связь даже в самых глухих и отдаленных местах. При выборе этого варианта придется купить антенну, конвертер и ресивер. При этом антенна должна быть направлена прямо в небо, без каких-либо помех в виде, например, веток деревьев.

Как провести Интернет-кабель в дачный поселок

Чтобы в ваш дачный поселок или СНТ провели Интернет, нужно заручиться поддержкой соседей. Для этого можно обратиться в администрацию поселка или самому инициировать собрание собственников. Можно просто собрать подписи под обращением к провайдеру, и, если их будет достаточно, скорее всего, компания пойдет вам навстречу.

Заметим, Интернет — это не только полезная информация и пространство для общения: в нем можно наткнуться и на аферистов. Недавно эксперты рассказали о новой схеме обмана при поиске работы в Сети.

Айгуль Сабитова