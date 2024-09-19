Эксперты объяснили, как будут маркировать консервы

Как пишет «Объясняем. РФ», внедрять систему маркировки уже начали. Эксперты подробно рассказали о том, как это работает.
Как выглядит маркировка
Маркировка представляет собой уникальный цифровой код на банке. Его можно отсканировать через бесплатное приложение «Честный знак». Так покупатель получит всю необходимую информацию о товаре: срок годности, состав, название производителя, страну происхождения, документы, которые подтверждают подлинность продукта и его соответствие стандартам и регламентам. Также можно будет узнать весь путь консервов от производителя или импортера до полки магазина.
Этапы маркировки
Регистрация консервов в системе маркировки началась 1 сентября 2024 года. Теперь все производители, импортеры и продавцы таких продуктов должны создать личный кабинет в системе «Честный знак».
Сама маркировка консервов станет обязательной поэтапно. Так, продукты из рыбы и морепродуктов должны будут маркировать с 1 декабря 2024 года; из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод — с 1 марта 2025 года.
Фермеров и сельхозкооперативы выделили в отдельную категорию. Их продукцию добавят в систему маркировки лишь с 1 марта 2026 года.
Вывод из оборота
С 1 октября 2026 года в систему нужно будет передавать данные с общим количеством продуктов, которые были проданы, потеряны, отозваны, уничтожены или еще по какой-то причине выведены из оборота.
С 1 октября 2027 года нужно будет подавать сведения уже о каждой маркированной банке.
Продавать консервы, которые были изготовлены до введения новых правил, можно до конца их срока годности.
Зачем нужна маркировка
Сейчас покупателей часто обманывают. Так, доля контрафактных консервов варьируется от 11 до 40% в зависимости от продукта, а около 25% шпрот оказываются более дешевой рыбой.
«Маркировка помогает быстрее находить и изымать из продажи некачественную или просроченную еду», — поясняют эксперты.
Опыт уже есть
Они также отмечают, что после внедрения «Честного знака» снизилось число поддельных молочных продуктов. Их доля упала с 30 до 0,2%. На кассах система просто не пропускает товары без кода или просроченные.
«Рынок консервов тоже должен стать прозрачнее. Честным производителям больше не придется конкурировать с недобросовестными», — заключили специалисты.
Ранее были названы марки консервированного тунца, которые не прошли проверку качества.