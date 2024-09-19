Эксперты объяснили, как будут маркировать консервы

Маркировка представляет собой уникальный цифровой код на банке. Его можно отсканировать через бесплатное приложение «Честный знак». Так покупатель получит всю необходимую информацию о товаре: срок годности, состав, название производителя, страну происхождения, документы, которые подтверждают подлинность продукта и его соответствие стандартам и регламентам. Также можно будет узнать весь путь консервов от производителя или импортера до полки магазина.