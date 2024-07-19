Эксперты объяснили глобальный сбой Windows

Проблема решается только ручными действиями на поврежденных машинах, которые предстоит выполнять администраторам, обслуживающим затронутые организации, пояснил РБК руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин. Он отметил, что это уже вторая подряд проблема с Falcon Sensor за последнее время: в конце июня возникла схожая проблема с высокой утилизацией центрального процессора после установки обновления модуля сканирования памяти. По словам Кислицина, софт Crowdstrike очень популярен во всем мире, но в России эта компания не работает, поэтому в стране может быть незначительное количество устройств с данным программным обеспечением.