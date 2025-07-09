Эксперты объяснили, где в Подмосковье растут опасные ядовитые грибы

По данным Ferma.expert, самыми ядовитыми в Подмосковье считаются два гриба. Один из них — это мухомор. У него плоская или колокольчатая шляпка яркого красно-оранжевого цвета с белыми точками. Гриб растет везде — в лиственных и смешанных лесах, а также среди елей и берез. Второй ядовитый гриб — это бледная поганка. Относится к семейству мухоморов, имеет зеленоватую шляпку. У бледной поганки широкое грибное кольцо, исчезающее по мере роста гриба. Этот гриб предпочитает лиственные леса (липовые, дубовые). Часто растет в пригородной зоне, у огородов и дачных участков. В целом гриб распространился повсеместно в Московской области. Его можно встретить и в самой Москве — например, в районе Крылатское, в Сосновом Бору. От этих двух грибов еще не придумали противоядия.