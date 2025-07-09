Эксперты объяснили, где в Подмосковье растут опасные ядовитые грибы

По какому признаку можно узнать ядовитый гриб
Как рассказал ВФокусе Mail Дмитрий Тихомиров, создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», ядовитые грибы можно встретить везде, в любом лесу. «Общих признаков особо нет, но что может насторожить, так это вольва внизу ножки, такое утолщение, которое есть у всех мухоморов, включая и бледную поганку. Вот почему грибы лучше не срезать, а вырывать, чтоб было видно», — подчеркнул эксперт.
Самые распространенные ядовитые грибы региона
Дмитрий Тихомиров отметил, что ядовитых грибов в Подмосковье немного. Тем не менее в регионе можно найти галерину окаймленную, напоминающую опята. Важно понимать, что обычно у гриба одноцветная шляпка, а у опят она будто окрашена кругами разных оттенков, светлее или темнее. Галерины растут по две-три рядом, а опята — крупными скоплениями. Иногда в хвойном лесу галерина может оказаться рядом с опятами, поэтому в подобных лесах лучше отказаться от сбора этих грибов.
Распространены в Подмосковье также мухоморы — например, пантерный. Можно наткнуться в регионе и на бледную поганку, однако она встречается довольно редко, чаще всего в южных районах.
Самые опасные грибы Подмосковья
По данным Ferma.expert, самыми ядовитыми в Подмосковье считаются два гриба. Один из них — это мухомор. У него плоская или колокольчатая шляпка яркого красно-оранжевого цвета с белыми точками. Гриб растет везде — в лиственных и смешанных лесах, а также среди елей и берез. Второй ядовитый гриб — это бледная поганка. Относится к семейству мухоморов, имеет зеленоватую шляпку. У бледной поганки широкое грибное кольцо, исчезающее по мере роста гриба. Этот гриб предпочитает лиственные леса (липовые, дубовые). Часто растет в пригородной зоне, у огородов и дачных участков. В целом гриб распространился повсеместно в Московской области. Его можно встретить и в самой Москве — например, в районе Крылатское, в Сосновом Бору. От этих двух грибов еще не придумали противоядия.
Какие еще опасные грибы можно найти около Москвы
По данным того же портала, в регионе можно встретить и менее опасные грибы, которые тоже стоит избегать. Их употребление может нанести серьезный вред здоровью.
Сатанинский гриб
В сыром виде сатанинский гриб ядовит, хотя и отравление считается легким, не доходящим до смертельного исхода. Имеет круглую шляпку и плотную широкую ножку. Цвет ножки красновато-желтый, шляпка светлая с сероватым оттенком.
Сатанинский гриб предпочитает лиственные леса (липовые, дубовые) с известковыми почвами в южном направлении области.
Энтолома весенняя
Опасный гриб, распознать который можно по широкой коричневой шляпке с опущенными краями конической формы. Ножка тонкая, грибного кольца нет.
Энтолома растет в лиственных лесах, смешанных (елово-лиственных) с песчаной почвой. Часто встречается в первой весенней траве, на лужайках.
Сыроежка рвотная (жгучеедкая)
Этот гриб относится к четвертой категории грибов (условно-съедобный). У него розовая или (по мере роста) красная шляпка. Низ шляпки имеет широкие белые пластинки. Ножка сухая, внутри полая, хрупкая. Чаще всего встречается в ельниках, открытых полянках в смешанных лесах.
Шампиньон пестрый (плоскошляпковый)
Он относится к слабо ядовитым грибам. У него сероватая шляпка с дымчатым оттенком, покрытая коричневыми чешуйками. Внутри шляпки пластинки крупные, розовые, по мере созревания становятся коричневыми. Растет повсеместно, в местах, богатых гумусом и перегноем, в парках, вблизи огородов, на компостных кучах.
Панэолусом (навозник колокольчатый или мотыльковый)
Он относится к ядовитым галлюциногенным грибам. У него коричневато-бежевая шляпка яйцевидной формы, чуть бороздчатая. Ножка тонкая, полая, серого цвета. Предпочитает хорошо занавоженную и богатую гумусом и сапропелем почву. Встречается возле ферм, в пойме рек. Можно встретить в парках и на дачных участках.
Светящаяся говорушка
У нее светлая шляпка, гриб серовато-коричневого цвета. В темное время суток излучает бледно-зеленый свет.
Специалисты подчеркивают, что существует большое количество видов этого гриба — как съедобных, так и ядовитых. К ядовитым относятся все говорушки, имеющие белесую светлую окраску. Чаще всего гриб растет в парковой зоне, а также в лиственных лесах.