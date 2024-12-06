Эксперты объяснили, что будет, если не оплачивать коммунальные услуги

Меры при просрочке
Если это просрочка на один месяц, управляющая компания (УК) пришлет долговой единый платежный документ. Организация может подать иск в суд, но обычно такое происходит через три месяца неуплаты, сообщает «Объясняем.РФ».
Если просрочка на два месяца, вам начнут начислять пени (1/300 ключевой ставки ЦБ РФ с 31 по 90 день неуплаты и 1/130 ставки с 91 дня, до конца 2024 года рассчитывают по ставке 9,5%).
Например, человек просрочил платеж в 1 тысячу рублей на 95 дней. За первые 30 дней пени не будет, а затем, с 31 по 90 день, придется заплатить 1000×60 x (9,5% x 1/300) = 19,0002, то есть 19 рублей за весь период. С 91-го дня за пять дней — 1000×5 x (9,5% x 1/130) = 3,65385. Всего получится 22 рубля 65 копеек за 95 дней просрочки.
Если это просрочка на три месяца, УК ограничит подачу электричества, горячей воды и газа. Также могут поставить заглушку на канализацию. При этом отключать отопление или холодную воду должнику не имеют права.
Более чем на шесть месяцев: если квартира неприватизированная, нанимателя могут выселить по суду. Взамен ему дадут другое жилье, но уже по норме 6 квадратных метров на человека. Собственника выселить нельзя.
Когда УК обратится в суд
Приставы могут арестовать имущество, заблокировать счета и ограничить выезд за границу при долге больше 10 тысяч рублей. Судебные издержки при этом ложатся на должника.
Однако суд может признать причину неуплаты уважительной для нанимателя или собственника. Речь идет о длительной задержке зарплаты или пенсии; болезни должника и/или членов его семьи; наличии в семье людей с инвалидностью и/или несовершеннолетних; тяжелом материальном положении должника или его семьи из-за потери работы и отсутствия новой.
Если у человека накопился долг, он может попросить УК о реструктуризации — выплате частями. Договориться можно по телефону, по почте или лично в офисе УК.
Жителей многоквартирных домов предложили оградить от навязанных услуг. Запрет коснется в том числе и дополнительных платных услуг, которые возникают в платежных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг без согласия жильцов и без заключения с ними договоров.