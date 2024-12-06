Эксперты объяснили, что будет, если не оплачивать коммунальные услуги

Например, человек просрочил платеж в 1 тысячу рублей на 95 дней. За первые 30 дней пени не будет, а затем, с 31 по 90 день, придется заплатить 1000×60 x (9,5% x 1/300) = 19,0002, то есть 19 рублей за весь период. С 91-го дня за пять дней — 1000×5 x (9,5% x 1/130) = 3,65385. Всего получится 22 рубля 65 копеек за 95 дней просрочки.