Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты объяснили, чем соевый соус отличается от терияки

Два самых популярных соуса японской кухни — соевый и терияки. Они похожи, но все-таки их можно отличить.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Рецепты Леди Mail.ru

Соевый соус

Как объяснила Общественная служба новостей, соевый соус делают из соевых бобов, соли, воды, могут также добавить сахар и пшеницу. Продукт придает блюдам темно-коричневый цвет. Используется в маринадах для суши, различных заправок, в мясных и овощных блюдах.

Терияки

Терияки же делают из сахара, меда, соевого соуса и японского сладкого кулинарного вина Marina. Продукт добавляют в рыбные, овощные и мясные блюда. Терияки придает пищи глянцевый вид.

Отличия соевого соуса от терияки

Таким образом, эти два продукта можно отличить по нескольким признакам.

Во-первых, они различаются по вкусу и аромату. Так, если соевый соус довольно соленый (его даже используют вместо соли) и пряный, то у терияки сладко-соленый привкус.

Во-вторых, продукты отличаются составом. Терияки делают из сахара и меда, а в соевом обычно их нет.

В-третьих, у этих соусов разное применение. Соевый соус добавляют вместо соли, применяют в маринадах, приправах, в качестве соуса для суши. Терияки же больше подходит для глазурей, жарки и гриль-блюд.

Кроме того, эти соусы различаются по цвету, хоть и не так отчетливо. Если присмотреться, то можно увидеть, что соевый имеет темно-коричневый оттенок, а терияки — более светлый, медовый.

Японская кухня очень популярна во всем мире. Зачастую люди заказывают в ресторанах роллы. Ранее врач рассказала, чем полезно это блюдо, а кому от него лучше отказаться.