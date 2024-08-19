Эксперты объяснили, чем соевый соус отличается от терияки

Соевый соус
Как объяснила Общественная служба новостей, соевый соус делают из соевых бобов, соли, воды, могут также добавить сахар и пшеницу. Продукт придает блюдам темно-коричневый цвет. Используется в маринадах для суши, различных заправок, в мясных и овощных блюдах.
Терияки
Терияки же делают из сахара, меда, соевого соуса и японского сладкого кулинарного вина Marina. Продукт добавляют в рыбные, овощные и мясные блюда. Терияки придает пищи глянцевый вид.
Отличия соевого соуса от терияки
Таким образом, эти два продукта можно отличить по нескольким признакам.
Во-первых, они различаются по вкусу и аромату. Так, если соевый соус довольно соленый (его даже используют вместо соли) и пряный, то у терияки сладко-соленый привкус.
Во-вторых, продукты отличаются составом. Терияки делают из сахара и меда, а в соевом обычно их нет.
В-третьих, у этих соусов разное применение. Соевый соус добавляют вместо соли, применяют в маринадах, приправах, в качестве соуса для суши. Терияки же больше подходит для глазурей, жарки и гриль-блюд.
Кроме того, эти соусы различаются по цвету, хоть и не так отчетливо. Если присмотреться, то можно увидеть, что соевый имеет темно-коричневый оттенок, а терияки — более светлый, медовый.
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