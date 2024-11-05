Эксперты объяснили, чего нельзя делать с пауэрбанком

Как заряжать
Гаджет нужно подключать к розетке только по мере необходимости. Если он постоянно будет заряжаться, аккумулятор быстро испортится, сообщили эксперты портала «Объясняем. РФ». Отключать же пауэрбанк от сети нужно, как только он полностью зарядился. Не стоит оставлять его на зарядке на всю ночь.
Как хранить
Хранить гаджет нужно в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура — примерно +20 градусов. Полезно использовать чехол. чтобы защитить разъемы от пыли и мусора.
Как перевозить
Если предстоит лететь на самолете, положите пауэрбанк в ручную кладь. Провозить портативные зарядки в багаже запрещено.
Правила лучше уточнять на сайте авиакомпании. Чаще всего емкость устройства не должна превышать 100 Вт/ч. Некоторые перевозчики разрешают брать портативные зарядки емкостью до 160 Вт/ч, но не более двух на одного пассажира. Что касается остальных видов транспорта, там никаких специальных правил перевоза пауэрбанков нет.
Интересно, что этот гаджет входит в список самых востребованных подарков от работодателей. Это выяснили аналитики, опросив 3,5 тысячи человек из 440 российских компаний.