Эксперты объяснили, чего нельзя делать с пауэрбанком

Гаджет нужно подключать к розетке только по мере необходимости. Если он постоянно будет заряжаться, аккумулятор быстро испортится, сообщили эксперты портала «Объясняем. РФ». Отключать же пауэрбанк от сети нужно, как только он полностью зарядился. Не стоит оставлять его на зарядке на всю ночь.