Эксперты: обучение в вузах России подорожает на 20−30%

В текущем году в топовых вузах Москвы стоимость обучения перевалила за полмиллиона рублей. Например, чтобы отучиться на специальности «Математика и прикладная информатика» в МФТИ придется платить 767 тысяч в год, что на 300 тыс. больше, чем годом ранее. В МГУ юриспруденция подорожала с 428 до 610 тысяч рублей, а международно-правовой профиль — с 428 до 690 тысяч.