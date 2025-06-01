Эксперты: обучение в вузах России подорожает на 20−30%

«Стоимость на обучение изменится в любом случае, потому что нормативы затрат в этом году увеличились», — заявил Никулин.
Он уточнил, что стоимость обучения и ее повышение будет зависеть, в том числе от направления подготовки. «Мы отталкиваемся от норматива на затраты на одного студента», — объяснил проректор РЭУ.
Одновременно с этим, в топовых вузах страны снижается количество бюджетных мест. Об этом рассказал первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко. Соответственно, чтобы гарантировать себе поступление на бюджет абитуриентам необходимо набирать под сотню баллов ЕГЭ по необходимым предметам.
«Например, в прошлом году у нас (в МГИМО) на бюджет было 97,3. <…> Вообще у нас ниже 95 на бюджет на любой факультет возможности поступить нет», — сказал Толстопятенко.
Первый зампред комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Андрей Платонов отметил, что тенденция по повышению стоимости обучения характерна как для вузов мегаполисов, так и небольших городов.
«В какой-то период им позволяли выставлять цены на платные образовательные услуги ниже минимума, который государство выделяет на бюджетного студента. Но теперь вузы должны действовать в тех же ценовых категориях либо по своему усмотрению превышать их с учетом финансовой ситуации», — сказал он.
В текущем году в топовых вузах Москвы стоимость обучения перевалила за полмиллиона рублей. Например, чтобы отучиться на специальности «Математика и прикладная информатика» в МФТИ придется платить 767 тысяч в год, что на 300 тыс. больше, чем годом ранее. В МГУ юриспруденция подорожала с 428 до 610 тысяч рублей, а международно-правовой профиль — с 428 до 690 тысяч.