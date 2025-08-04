Эксперты о воспитании с ремнем: что означают слова Ткачева из РПЦ

«Бывают случаи, когда физическое наказание неизбежно и необходимо, но для этого нужна полная семья. Чтобы физические наказания были употребляемы более-менее правильно, нужна полная семья. Нужно, чтобы у ребенка был образ и милосердия, и строгости. Что мы говорим о Боге? Что Бог добрый, но Бог наказывает, Бог долго ждет, но больно бьет. Это все выражается в отце, а вот жалость, милость, теплота, защита — это все выражается в матери. Если семья неполная, там вообще не работает ничего этого. Но бывают случаи, когда ребенок ведет себя слишком вызывающе и ничем, кроме физического наказания, его не остановить. Иногда бывают случаи, где это просто неизбежно, не потому, что мы этого хотим, а потому, что накопились противоречия, они иначе не решаются», — пояснил Ткачев.