Эксперты: нужны ли платные школы для детей мигрантов

«Действительно, туда мигранты приезжают, зарабатывают и уезжают. Они там не остаются и ни в коем случае не переводят свои семьи. Это вообще нереально абсолютно. А у нас мы видим, что мигранты приезжают, переводят свои семьи, причем получают здесь квартиры на любых условиях, которые иногда недоступны коренным жителям. Это вызывает очень много вопросов и ведет к межнациональному, межконфессиональному напряжению, что, конечно же, для нашей страны плохо. И мы пытаемся все время какими-то полумерами все решить. Вместо того, чтобы разработать целостную политику по отношению к вопросу миграции. Если мы хотим, чтобы у нас были просто рабочие руки, — это один момент. Если мы хотим, чтобы люди приезжали и повышали демографию, — это второй вопрос, но тогда эти люди должны как минимум знать русский язык», — отметил эксперт.