Эксперты: нужны ли платные школы для детей мигрантов

Платное образование для детей мигрантов
Получение среднего общего образования для детей мигрантов в России должно быть платным. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. Парламентарий обратил внимание, что подавляющее большинство таких детей не смогли сдать экзамен по русскому языку, необходимый для зачисления в школу.
Нилов отметил, что, согласно данным Рособрнадзора, 81% детей мигрантов вообще не допустили до проверки знаний, а из допущенных к экзамену более трети не смогли пройти проверку. В результате всего 27 человек из 1762 успешно прошли тестирование.
Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.
«О чем это говорит? О том, что учиться иностранцы должны платно. За них могут платить родители, их работодатели, представительства их стран на территории России. Это необходимая мера защиты права наших детей на качественное образование», — написал Нилов в своем телеграм-канале.
Депутат добавил, что соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента и ожидает рассмотрения.
Решит ли введение платного образования проблему нежелания мигрантов обучать своих детей русскому языку, а также какие еще меры воздействия необходимы в отношении иностранцев, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
«Нужны ли нам вообще дети мигрантов?»
Руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов не исключил, что такая мера может побудить отдельных иностранных граждан к обучению детей русскому языку, чтобы не платить за школу. Но в целом введение платного образования данную проблему не решит, поскольку она гораздо шире.
«Давайте зададимся вопросом: нужны ли нам вообще дети мигрантов в наших школах? Во всяком случае, в том виде, в котором это сейчас происходит. Мы видим, что в некоторых классах московских школ подавляющая часть учеников — дети мигрантов. И даже если они прекрасно говорят по-русски, сама по себе ситуация не здоровая», — сказал Родионов.
Он напомнил, что нередко Саудовскую Аравию и другие арабские страны любят приводить в качестве примеров проведения миграционной политики.
«Действительно, туда мигранты приезжают, зарабатывают и уезжают. Они там не остаются и ни в коем случае не переводят свои семьи. Это вообще нереально абсолютно. А у нас мы видим, что мигранты приезжают, переводят свои семьи, причем получают здесь квартиры на любых условиях, которые иногда недоступны коренным жителям. Это вызывает очень много вопросов и ведет к межнациональному, межконфессиональному напряжению, что, конечно же, для нашей страны плохо. И мы пытаемся все время какими-то полумерами все решить. Вместо того, чтобы разработать целостную политику по отношению к вопросу миграции. Если мы хотим, чтобы у нас были просто рабочие руки, — это один момент. Если мы хотим, чтобы люди приезжали и повышали демографию, — это второй вопрос, но тогда эти люди должны как минимум знать русский язык», — отметил эксперт.
«В итоге получаются какие-то закрытые этнические, конфессиональные анклавы, в которых непонятно что происходит, в которых фактически не действуют законы Российской Федерации. Происходят постоянные межнациональные, межконфессиональные конфликты, растет напряжение. Зачем нам это?» — спросил политолог.
600 тысяч детей мигрантов в России не ходят в школу
Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что предлагаемая мера о платном школьном образовании для детей мигрантов оправданна.
«Но вопрос в том, что у нас очень мощное мигрантское лобби, которое стремится создавать комфортные условия для переезда в Россию целыми семьями мигрантов. На самом деле то, что у нас называется трудовой миграцией, в значительной степени таковой не является. Речь идет о переселении просто в страну новых граждан для реализации концепции демографической политики России, в которой декларируется необходимость привлечения на место жительства в Россию. До 300 тысяч в год иностранных граждан приезжают на место жительства. Поэтому здесь речь не идет о качестве, так скажем, тех людей, которые к нам переселились, к сожалению. И, соответственно, под эту цель уже сформирована определенная идеология», — сказал Матвеев.
По словам депутата, в нашей стране действует крайне гуманистический подход по отношению к мигрантам.
«Приезжает человек сюда работать, ему же скучно без своих детей, без своей семьи, поэтому пусть они живут рядом с ним. Если у него жены не будет здесь, то он больше будет смотреть на местных женщин, а это будет способствовать росту половых преступлений. Если его без детей оставить здесь, то детки же тоже без отца будут скучать. Поэтому давайте пусть они всем кишлаком сюда переезжают. И дальше наше государство должно как-то их обеспечивать, в том числе учебой», — добавил парламентарий.
«Когда МВД ответило на запрос депутата Сергея Обухова о количестве детей несовершеннолетних иностранцев, находящихся в стране, выяснилось, что у нас находится около 800 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, из которых учебные заведения посещают только около 200 тысяч. Это было еще до принятия закона [об обязательности прохождения экзамена на знание русского языка]. То есть даже в условиях, когда принимали всех подряд, почти 600 тысяч детей мигрантов в школы не ходили», — подчеркнул политик.
Депутат уверен, что в случае принятия закона о платном образовании дети мигрантов в еще меньшем количестве будут посещать школы.
«Тогда надо, соответственно, не просто принимать какие-то такие меры, а высылать из страны тех, кто здесь не нужен. То есть родителей необходимо привлекать к административной ответственности как минимум по статье 5.35.1 КоАП (ненадлежащее воспитание детей), если у них дети не ходят в школу. Две административки получили родители — депортация всей семьи», — заключил депутат.
Заслуженный учитель России Александр Снегуров считает, что введение платного школьного образования для детей мигрантов поспособствует наращиванию коммерциализации системы образования.
«У нас и так коммерция уже пожрала множество различных сегментов системы образования. В школах уже платные уроки у нас внедрены, так называемые комплексные услуги. Это все как бы по выбору, а при этом попробуй не выбрать. Повсеместно коммерческие конкурсы, которые нужно оплачивать, в том числе по гражданской тематике, патриотической, экологические. Курсы для педагогов почему-то тоже платные, которые не нужны, они навязываются педагогу, но еще он должен за это заплатить. Я уже не говорю про репетиторов, это само собой, там платные секции, кружки, но здесь уже это данные, с которыми как-то можно мириться», — сказал Снегуров.
«Надо этих детей обучать либо не привлекать мигрантов с детьми, а уж если их привлекли, то это бремя за незнание на их плечи полностью не взваливать, тем более в коммерческом исполнении. Если уже мы привлекаем мигрантов с семьями, то мы должны предоставлять площадки, разные платформы, для того чтобы дети могли не только получить знания по русскому языку, но и интегрироваться в российскую культуру. Допустим, в течение года этим заниматься, а затем тестировать детей. Если мы видим, что человек не хочет, не принимает, ну вот тогда мы делаем вывод. А если за этот год ребенок мигрантов старается, хочет познать ценности российской культуры, истории, такого человека мы должны поддерживать. Это дети, откуда бы они ни приехали», — заключил Снегуров.