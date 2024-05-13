Эксперты назвали вредные для организма сочетания продуктов

Есть картофель или макароны с мясом тоже вредно, так как крахмал мешает белку усваиваться в организме. По этой же причине не надо есть белый рис вместе с рыбой — в этом случае организм не усвоит жирные кислоты омега-3, лучше отдать предпочтение неочищенному рису.