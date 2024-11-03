Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России

Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи хирурги-имплантологи — 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке — 240 тысяч рублей.