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Эксперты назвали врачей с самыми высокими доходами в России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках в России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты, свидетельствуют данные сервиса SuperJob, собранные для РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Полный рабочий день, одна ставка, заработные платы в коммерческих клиниках (в порядке убывания — ред.): стоматолог хирург-имплантолог, врач-репродуктолог, врач-косметолог, стоматолог-ортодонт, врач анестезиолог-реаниматолог», — говорится в таблице с данными.

Согласно исследованию, наибольшие медианные зарплаты среди докторов в семи федеральных округах России получают стоматологи хирурги-имплантологи — 280 тысяч рублей в Москве, 250 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 220 тысяч рублей в Екатеринбурге, по 190 тысяч рублей в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, 200 тысяч рублей в Новосибирске, а во Владивостоке — 240 тысяч рублей.

При этом медианные зарплаты репродуктологов в перечисленных городах варьируются от 165 до 240 тысяч рублей в месяц, а косметологов — в пределах 155−230 тысяч рублей. Доходы ортодонтов составляют от 155 до 220 тысяч рублей, анестезиологов-реаниматологов — 130−190 тысяч рублей, а стоматологов-терапевтов — 120−180 тысяч рублей.

В топ по наибольшей медианной заработной плате среди медиков также входят онколог и врач общей практики с зарплатой по 115 тысяч рублей в Ростове-на-Дону и 170 тысяч рублей в Москве.