Эксперты назвали уровень дохода, при котором больше россиян хотят детей

Доля планирующих завести детей отличается и в зависимости от того, живет человек в большом или маленьком городе. Так, больше всего она в городах, где живет меньше 100 тыс. человек — 22%. В населенных пунктах от 100 тыс. жителей и миллионниках доля тех, кто намерен завести детей, составляет 15%, в Москве и Петербурге — 16%, показало исследование.